Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

Google稍早是出名為「Read Along」的app內容，將可透過內建名為「Diya」的虛擬角色，陪伴小孩進行學習，並且提昇閱讀能力。

目前「Read Along」支援英語、馬拉他語、印地語、孟加拉語、泰米爾語、泰盧固語、烏爾都語、西班牙語及葡萄牙語在內語言，並且在全球超過180個國家地區提供使用。

在此次推行之前，Google則是以「Bolo」名稱在印度地區推行服務，將會透過聲音識別方式判斷小孩是否正確朗讀內容中的段落文字，同時也會藉由虛擬角色給予指示等互動，另外也能透過點按內容讓小孩知曉特定單字或句子的正確文字發音。

跟先前版本相同，「Read Along」同樣支援離線使用，並且不會夾帶任何廣告內容，同時也不會記錄小孩使用過程的隱私內容，至於內容部分則源自Pratham Books、Katha Kids、Chhota Bheem所提供圖文內容，同時也預期在後續加入更多學習內容，以及更多互動遊戲，讓小孩更願意透過app互動方式進行學習，並且培養閱讀能力。

另外，針對部分地區如印度等新興市場有不少家庭共用單一手機裝置，因此「Read Along」也能支援同時登入多組帳號，並且能針對各個帳號學習進度提供合適閱讀內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》