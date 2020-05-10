快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天清除體內病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超強免費影相App！ 免去背直接「剪貼」物件到Photoshop

香港01 / 記者黃正軒／報導
只要手機鏡頭面對着電腦螢幕，AR物件運行一會後便會出現在圖像編輯軟體介面上。圖／Twitter
只要手機鏡頭面對着電腦螢幕，AR物件運行一會後便會出現在圖像編輯軟體介面上。圖／Twitter

在Photoshop剪裁需要的影像，大家通常都會使用手動為主的「套索工具」或有一定AI支援的「快速選取工具」來勾勒出所需影邊緣來建立選取範圍。但有了法國開發的此AR手機App，用家可以跳過這個需要小心翼翼的去背程序了。

法國巴黎程式員Cyril Diagne身兼藝術家同設計師身份。Diagne近日在個人Twitter分享他開發的AR 擴增實境技術手機App的使用短片示範，它竟然能做到「剪貼現實」。

你沒看錯，Cyril Diagne此隻AR手機的App同時具有機器學習 （Machine learning）技術，可以將手機鏡頭拍底的現實物件（圖中盆栽）直接複製成AR影像物件，並貼上Photoshop之類修圖軟體。只要手機鏡頭面對着電腦螢幕，AR物件運行一會後便會出現在圖像編輯軟體介面上。

無人可以百份百肯定Cyril Diagne這支影片是真正的手機App使用情況，可能只是以特技後製呈現的CG範例。不過Diagne絕非吹牛，相關手機App開發概念已發佈到GitHub。Diagne表示應用程式目前處於原型階段，它結合了AR和BASNet機器學習技術，把影像「複製」和「貼上」的步驟是分開，各有不同技術原理來達成。

簡單講，用手機鏡頭拍攝照片時，BASNet機器學習支援的AI人工智能會自動識別，再以AR物件形式剪裁出現實世界中的物體，此程序是之為「複製」。接下來，BASNet跟另一種稱為OpenCV SIFT的技術結合，令手機和電腦同步，從而讓用家只要把手機對準電腦螢幕上顯示的執圖軟件指定位置，即可完成「貼上」程序。

所有這些技術和操作機制都整合到Diagne為其手機設計的App中，結果令人震驚。手機將影像AR物件自現實世界「裁切」出來大約需要2.5秒，而將物件黏貼到Photoshop文檔中，則只需要4秒。

AR物件剪貼背後的程式代碼可於GitHub上下載，但要注意代碼目前只屬研究原型，而不是面向普羅大眾消費者的功能。如果Adobe未來真的把此App整合至Photoshop中，絕對是用家之福。

延伸閱讀：

日本已故好媽媽死忌突然「顯靈」　一神奇現象為女兒新婚送上祝福

小米 Redmi Note 9 廣告疑影射長崎原子彈爆炸？急下架向日本道歉

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

超強免費影相App！ 免去背直接「剪貼」物件到Photoshop

在Photoshop剪裁需要的影像，大家通常都會使用手動為主的「套索工具」或有一定AI支援的「快速選取工具」來勾勒出所需影邊緣來建立選取範圍。但有了法國開發的此AR手機App，用家可以跳過這個需要小心翼翼的去背程序了。

Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

Google稍早是出名為「Read Along」的app內容，將可透過內建名為「Diya」的虛擬角色，陪伴小孩進行學習，並且提昇閱讀能力。

洗版救星！LINE Labs推「聊天室分類」隱藏版實驗功能

LINE的重度使用者肯定都有個困擾，就是聊天室太多，個人、群組、官方帳號全都混在一起，訊息一多的時候就會眼花撩亂。但現在...

Google Lens加入可念出識別文字 以即將文字內容快速複製到桌機功能

Google稍早針對Google Lens服務作了一些調整更新，其中包含加入可將識別文字內容以語音形式念出，方便辨識螢幕上文字有些吃力的弱視者、老人理解。

Mozilla希望藉由Private Relay服務 減少使用者電子郵件信箱被塞滿垃圾廣告問題

現代人生活除了脫離不了手機，同時也必須透過電子郵件申請各類網路服務、認證，但也可能因此面臨電子郵件信箱被塞滿垃圾郵件、廣告，甚至釣魚內容等困擾。為了解決此情況，Mozilla日前宣佈針對旗下Firefox瀏覽器提供名為Private Relay的服務，藉由隨機生成的電子郵件名稱，透過信件轉發方式收取郵件，讓使用者能避免實際使用的電子郵件被塞滿不必要的信件。

延續Free Basics發展項目 Facebook Discover服務讓更多人能免費上網

延續免費上網服務計畫Free Basics發展項目，Facebook宣布推出名為Discover的免費網頁瀏覽服務，讓使用者能透過Android平台app，或是手機行動瀏覽器瀏覽任何網站。

熱門新聞

由華為、Qualcomm與三星領頭推動的MPEG-5 EVC技術標準定案

不再擔任技術顧問 Eric Schmidt離開Alphabet及Google體系

realme最後敲定Narzo品牌新機 將在5月11日亮相

微軟全新Surface Pro X 在台上市

Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

歐盟希望掌握美國科技業者「球員兼裁判」證據 預計要求共享數據資源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。