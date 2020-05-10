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Google Lens加入可念出識別文字 以即將文字內容快速複製到桌機功能

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早針對Google Lens服務作了一些調整更新，其中包含加入可將識別文字內容以語音形式念出，方便辨識螢幕上文字有些吃力的弱視者、老人理解。

同時，Google也讓Google Lens辨識結果的畫面下方，可直接顯示相關內容搜尋比對結果，方便使用者在相同操作介面直接觀看，例如透過Google Lens翻譯外國字彙時，即可在識別結果中了解進一步的字彙含意解釋，或是拍攝特定物品後，即可顯示相關介紹內容。

其他更新則包含可將Google Lens顯示結果中的文字直接透過Chrome瀏覽器「複製」到桌機，對於習慣透過手寫筆記的使用者而言，將能快速透過手機將手寫內容轉換成數位文字，並且複製到電腦端備存、使用。不過，目前此項功能主要還是針對英文為主文字提供使用，較複雜的中文在內文字可能還是會有識別問題。

此次釋出更新除了文字轉語音念出功能暫時僅提供Android裝置使用，其餘功能也會一併開放iOS版本使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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