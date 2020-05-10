聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google Lens加入可念出識別文字 以即將文字內容快速複製到桌機功能
Google稍早針對Google Lens服務作了一些調整更新，其中包含加入可將識別文字內容以語音形式念出，方便辨識螢幕上文字有些吃力的弱視者、老人理解。
同時，Google也讓Google Lens辨識結果的畫面下方，可直接顯示相關內容搜尋比對結果，方便使用者在相同操作介面直接觀看，例如透過Google Lens翻譯外國字彙時，即可在識別結果中了解進一步的字彙含意解釋，或是拍攝特定物品後，即可顯示相關介紹內容。
其他更新則包含可將Google Lens顯示結果中的文字直接透過Chrome瀏覽器「複製」到桌機，對於習慣透過手寫筆記的使用者而言，將能快速透過手機將手寫內容轉換成數位文字，並且複製到電腦端備存、使用。不過，目前此項功能主要還是針對英文為主文字提供使用，較複雜的中文在內文字可能還是會有識別問題。
此次釋出更新除了文字轉語音念出功能暫時僅提供Android裝置使用，其餘功能也會一併開放iOS版本使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言