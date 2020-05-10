快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天清除體內病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延續Free Basics發展項目 Facebook Discover服務讓更多人能免費上網

聯合新聞網 / 楊又肇

延續免費上網服務計畫Free Basics發展項目，Facebook宣布推出名為Discover的免費網頁瀏覽服務，讓使用者能透過Android平台app，或是手機行動瀏覽器瀏覽任何網站。

與Free Basics本身是與在地電信業者等單位合作，向在地使用者提供免費網路流量，同時僅能瀏覽與Free Basics合作網站內容的作法不同，Discover將允許使用者連接瀏覽任何網站內容，只是同樣僅提供有限網速連接服務，因此無法讓使用者任意開啟需要龐大網路流量的網頁內容，或是用於使用串流影音服務。

依照Facebook產品經理Yoav Zeevi說明，此次推出的Discover服務主要還是建立在協助讓更多人接觸網路資源，讓更多難以建置網路地區的居民也能享有網路便利性，同時也能作為使用者網路流量用盡後的「備援網路」，讓使用者重新添購網路流量之前，能繼續維持上網。

如同Free Basics發展宗旨，Discover服務發展目的也是希望縮減網路所造成數位落差，並且讓所有人都能平等上網。

同時，Yoav Zeevi也強調Discover服務同樣確保使用者隱私安全，將會藉由加密技術確保使用者隱私不受影響，另外也不會記錄使用者瀏覽記錄。

目前Discover服務率先在南美洲祕魯地區推行，接下來也會進駐泰國菲律賓伊拉克在內國家地區，使用者可以透過「0.discoverapp.com」網址，或是透過Google Play Store下載專用app，即可讓手機存取Discover服務連網資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

伊拉克 泰國 菲律賓

延伸閱讀

華春瑩發推特：中國不會成為伊拉克

華人唯一代表 政大傳院教授陳憶寧入選臉書監委會

誰的貼文該下架？Facebook成立「最高法院」內容監督委員會公布名單

美樂見伊拉克組新政府 延長豁免允進口伊朗電力

相關新聞

超強免費影相App！ 免去背直接「剪貼」物件到Photoshop

在Photoshop剪裁需要的影像，大家通常都會使用手動為主的「套索工具」或有一定AI支援的「快速選取工具」來勾勒出所需影邊緣來建立選取範圍。但有了法國開發的此AR手機App，用家可以跳過這個需要小心翼翼的去背程序了。

Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

Google稍早是出名為「Read Along」的app內容，將可透過內建名為「Diya」的虛擬角色，陪伴小孩進行學習，並且提昇閱讀能力。

洗版救星！LINE Labs推「聊天室分類」隱藏版實驗功能

LINE的重度使用者肯定都有個困擾，就是聊天室太多，個人、群組、官方帳號全都混在一起，訊息一多的時候就會眼花撩亂。但現在...

Google Lens加入可念出識別文字 以即將文字內容快速複製到桌機功能

Google稍早針對Google Lens服務作了一些調整更新，其中包含加入可將識別文字內容以語音形式念出，方便辨識螢幕上文字有些吃力的弱視者、老人理解。

Mozilla希望藉由Private Relay服務 減少使用者電子郵件信箱被塞滿垃圾廣告問題

現代人生活除了脫離不了手機，同時也必須透過電子郵件申請各類網路服務、認證，但也可能因此面臨電子郵件信箱被塞滿垃圾郵件、廣告，甚至釣魚內容等困擾。為了解決此情況，Mozilla日前宣佈針對旗下Firefox瀏覽器提供名為Private Relay的服務，藉由隨機生成的電子郵件名稱，透過信件轉發方式收取郵件，讓使用者能避免實際使用的電子郵件被塞滿不必要的信件。

延續Free Basics發展項目 Facebook Discover服務讓更多人能免費上網

延續免費上網服務計畫Free Basics發展項目，Facebook宣布推出名為Discover的免費網頁瀏覽服務，讓使用者能透過Android平台app，或是手機行動瀏覽器瀏覽任何網站。

熱門新聞

由華為、Qualcomm與三星領頭推動的MPEG-5 EVC技術標準定案

不再擔任技術顧問 Eric Schmidt離開Alphabet及Google體系

realme最後敲定Narzo品牌新機 將在5月11日亮相

微軟全新Surface Pro X 在台上市

Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

歐盟希望掌握美國科技業者「球員兼裁判」證據 預計要求共享數據資源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。