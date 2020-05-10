延續Free Basics發展項目 Facebook Discover服務讓更多人能免費上網

延續免費上網服務計畫Free Basics發展項目，Facebook宣布推出名為Discover的免費網頁瀏覽服務，讓使用者能透過Android平台app，或是手機行動瀏覽器瀏覽任何網站。

與Free Basics本身是與在地電信業者等單位合作，向在地使用者提供免費網路流量，同時僅能瀏覽與Free Basics合作網站內容的作法不同，Discover將允許使用者連接瀏覽任何網站內容，只是同樣僅提供有限網速連接服務，因此無法讓使用者任意開啟需要龐大網路流量的網頁內容，或是用於使用串流影音服務。

依照Facebook產品經理Yoav Zeevi說明，此次推出的Discover服務主要還是建立在協助讓更多人接觸網路資源，讓更多難以建置網路地區的居民也能享有網路便利性，同時也能作為使用者網路流量用盡後的「備援網路」，讓使用者重新添購網路流量之前，能繼續維持上網。

如同Free Basics發展宗旨，Discover服務發展目的也是希望縮減網路所造成數位落差，並且讓所有人都能平等上網。

同時，Yoav Zeevi也強調Discover服務同樣確保使用者隱私安全，將會藉由加密技術確保使用者隱私不受影響，另外也不會記錄使用者瀏覽記錄。

目前Discover服務率先在南美洲祕魯地區推行，接下來也會進駐泰國、菲律賓、伊拉克在內國家地區，使用者可以透過「0.discoverapp.com」網址，或是透過Google Play Store下載專用app，即可讓手機存取Discover服務連網資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》