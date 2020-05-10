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Mozilla希望藉由Private Relay服務 減少使用者電子郵件信箱被塞滿垃圾廣告問題

聯合新聞網 / 楊又肇

現代人生活除了脫離不了手機，同時也必須透過電子郵件申請各類網路服務、認證，但也可能因此面臨電子郵件信箱被塞滿垃圾郵件、廣告，甚至釣魚內容等困擾。為了解決此情況，Mozilla日前宣佈針對旗下Firefox瀏覽器提供名為Private Relay的服務，藉由隨機生成的電子郵件名稱，透過信件轉發方式收取郵件，讓使用者能避免實際使用的電子郵件被塞滿不必要的信件。

其實Private Relay服務原理相當簡單，等於使用者在實際使用的電子郵件信箱之餘，額外申請一組僅用於申請各類網路服務的電子郵件信箱，並且將此電子郵件信箱收取信件，透過轉寄方式傳送到實際使用電子郵件信箱收取，一旦發現額外申請的電子郵件信箱開始有被塞滿各式垃圾郵件、廣告與釣魚內容時，即可捨棄使用，同時改申請另一組電子郵件信箱重複相同作法。

而Mozilla所提出的Private Relay服務，實際上就是希望簡化上述操作流程，同時也能避免部分電子郵件信箱服務商希望減少濫用情況，進而限制相同使用者重複或多次申請的情況，讓使用者能輕易透過一組隨機生成的電子郵件信箱用於申請各類網路服務，並且透過轉寄方式於實際使用的電子郵件信箱收取信件內容。

目前此項服務仍處於封測階段，使用者僅需在Firefox瀏覽器安裝特定外掛，並且透過簡單步驟完成申請設定即可使用。而Mozilla預計會在今年內正式推出此項服務，在此之前則會持續累積測試反饋意見，或許在正式版服務內會再作一些介面上的調整。

同時，Mozilla也強調所有電子郵件名稱均以隨機形式生成，本身也不會透過此項服務窺看使用者申請使用內容，同時更不會影響使用者個人隱私安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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