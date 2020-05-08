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LINE聊天室分類功能登場 Android限定

中央社 / 台北8日電

通訊軟體LINE今天推出隱藏版實驗功能「聊天室分類」，Android用戶更新到LINE Android 10.7.1以上版本，可在LINE設定中的LINE Lab開啟；新功能目前只限定Android，而iOS還不確定是否開放。

LINE Labs中的功能是屬於實驗性質，需要用戶自行手動啟用的功能，藉此觀察用戶的使用情況，同時也收集意見回饋。

LINE表示，啟用聊天室分類功能後，可以看到聊天室列表上方會有一行分類，由左到右分別為「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」。如果之後加入LINE社群，這行分類的最右邊就會多出一個「社群」。

啟用LINE聊天室分類後，所有訊息會自動歸類。在每個分類中都可以釘選想要置頂的訊息，而且每個分類有新訊息時，會有小綠點提示，可以更容易找到想找的訊息，堪稱「洗版救星」。

LINE Android 軟體

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