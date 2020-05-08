北捷「車廂擁擠度」功能板南線上線！壓力感測每節車廂擁擠度 可預知人潮較多車廂

臺北捷運公司公布「車廂擁擠度即時告知功能」功能，即日起於板南線優先試辦，透過「台北捷運GO」App及板南線月臺電視，旅客輕鬆掌握板南線進站列車內的人潮狀況；特別是防疫期間，除了強制戴口罩搭捷運，此功能更有助旅客避開人潮較多的車廂！試辦期間廣蒐旅客使用意見，作為未來應用參考。

即日起，使用「台北捷運GO」App，立即掌握板南線車廂人潮狀況，將車廂擁擠程度分為舒適(綠色)、普通(黃色)、略多(橘色)及人多(紅色)等4個等級。旅客只要下載「台北捷運GO」App、原已下載用戶更新至最新版本後，點選「捷運路網」下方「車站資訊」項目；接著，選擇自己所在的板南線車站，於列車到站時間右側點選擁擠度圖示，便可以獲知即將進站列車最新的車廂擁擠度資訊。

臺北捷運公司表示，此項功能是由車輛處、資訊處組成研發設計團隊，透過列車壓力感測器，計算出車廂載重所承受的壓力值，進而轉化為車廂擁擠程度，依照旅客人數多寡區分成舒適、普通、略多及人多等4個感受程度，並依序用綠、黃、橘、紅色加強辨識；民眾可以透過月臺電視，提前了解下一班列車各車廂的人潮狀況，相同的數據也會傳送到台北捷運Go App，做為民眾搭乘捷運的參考，希望藉此達到分散車廂人潮的效果，讓旅客享受更優質的搭車環境。

捷運列車的載客重量究竟要如何測量？車輛處黃明盛場長表示，秘密武器就是「壓力感測器」，在每節車廂底下的次懸吊系統氣管上，均安裝一支長約5.7公分的壓力感測器，接著透過管線將量測的數據傳到車上主機。為了確保傳輸管線不受雨水、灰塵及雜訊干擾，工作人員將傳輸管線做了完整防護；另外，車下有大型設備箱及密布的線路，「如何不變更原有設備，又可以將硬邦邦的管線安裝在狹小蜿蜒的空間？大家靈機一動，想到血管支架的原理，於是動腦自製類似像小水管等特殊工具，終於成功把管線放進轉折的空間裡。」

▲ 壓力感測器

板南線共有42列車，每列車共有6節車廂，全線共安裝252支壓力感測器，列車於離開車站關門時即回傳一筆資料，每天都有近兩萬筆數據；「如何將龐大數據轉化成符合旅客感受的車廂擁擠度，才是研發團隊真正的考驗！」車輛處研發中心主任楊明哲說。為了將車廂載重的壓力值，換算成旅客搭乘時感受的擁擠度，團隊歷經3個月時間、無數次運算程式的微調，並且實際攜帶沙包到車廂進行載重測試，「這是我們自主研發的程式，我為我們團隊感到驕傲！」

「車廂擁擠度即時告知功能」初期選擇板南線試辦，將廣蒐旅客操作接受度，作為未來應用參考。

提醒大家，板南線終端站如頂埔站及南港展覽館站，由於是列車發車起站，不會提供查詢顯示車廂擁擠度資訊。

此外，月臺電視亦配合升級，繼去年提升「列車到站資訊」功能，包括字體放大、增加到站提醒音效及中英語廣播告知列車前往的終點站；亦將在螢幕上增加車廂擁擠度提醒，方便候車旅客提前了解該部進站列車的人潮狀況。

如何用APP查詢

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》