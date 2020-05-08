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教你如何搶先體驗！AI驅動的Live Caption即時字幕 進駐開發測試版Chrome瀏覽器

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已有消息指稱Google以人工智慧技術驅動的Live Caption即時字幕功能將會進駐Chrome瀏覽器，在稍早於開發人員測試版號84.0.4128.3之後更新內容中，Google也開始將此項功能加入Windows、Mac、Linux，以及Chrome OS在內PC平台上的Chrome瀏覽器。

如同先前針對Pixel 4在內機種所釋出Live Caption即時字幕功能，針對PC平台使用的Chrome瀏覽器也同樣能藉由人工智慧技術顯示即時字幕，藉此讓更多聽障使用者能透過字幕理解影片內容，或是藉由顯示即時字幕功能轉譯成其他語言，讓更多人可以用自己熟悉語言觀看外國影片。

而要在PC平台的Chrome瀏覽器使用此功能，必須先下載Chrome開發人員測試版本，並且更新至84.0.4128.3之後版本，接著在網址列輸入「chrome://flags」，再於相關設定啟用Live Caption即時字幕功能，然後將瀏覽器關閉重啟。

完成重啟之後，接下來即可在設定選項內的無障礙設定選擇使用Live Caption即時字幕功能。

不過，由於開發人員測試版本的Chrome瀏覽器可能會因為運作環境與開啟內容等因素發生不穩定情況，因此建議一般使用者還是等待正式版本加入此項功能再作體驗。

在Google I/O 2019期間推出的Live Caption即時轉換文字功能，主要是希望透過人工智慧技術運作，讓原本沒有字幕的影片也能自動生成文字內容，讓聽障者也能順利「看懂」影片內容，或是方便使用者透過此項功能觀看沒有字幕內容影片，甚至藉由文字導引方式與裝置產生互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 Chrome AI

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