加群組不用再為了識別更改名稱 LINE OpenChat功能終於登台

去年在日本LINE年度大會宣布推出，並且已經在日本、韓國、泰國、印尼地區推行的OpenChat社群聯繫服務，終於要在台灣地區以「LINE社群」名稱推行，將可對應多達5000人參與，並且能讓參與人以不同名稱、顯示圖像代表個人在群組中的識別身分，同時不影響原本LINE帳號所使用名稱與顯示圖像。

而這樣的設計，恰好能讓使用者免除在特定聊天群組裡必須透過改變個人顯示名稱、圖像，或是狀態，讓其他群組成員能方便識別的「困擾」。例如有小孩的父母，為了能讓學校老師在家長聯繫群組內清楚識別，通常會在帳號名稱改為「xxx的爸爸/媽媽」，卻可能會在其他與公事相關的LINE聯繫群組顯得有些尷尬。

因此去年在日本LINE年度大會宣布推出的OpenChat社群聯繫服務，不僅是為了能讓活動經營者能更方便整合、管理多達5000人的線上群組互動 (一般群組人數上限為500人)，同時也能讓LINE帳號使用者能在不同群組設定不同名稱、圖像，同時無需更改原本LINE帳號在一般群組內顯示名稱。

在台灣將以「LINE社群」為稱的OpenChat服務功能，預計會在5月13日以試營運形式提供少部分LINE帳號用戶體驗，並且將會在6月下旬正式開放所有LINE帳號用戶加入測試，預計會在今年底之前開放正式功能上線。

使用方式則可透過LINE主頁的「群組」中，透過「社群首頁」選項尋找各式社群內容加入，使用者可以在此類群組內設定個人偏好名稱與使用圖像，同時方便管理員識別。

而管理員可將群組設定對外公開、需要輸入參加密碼，或是需要經由管理員核准才能參加，而加入群組後即可看見先前其他人討論內容，至於使用方式則與一般LINE群組相同，但最多可同時參與人數則多達5000人，因此可用於建立如明星粉絲團、公司聯繫群組等。

除了透過LINE主頁連接，「LINE社群」也能透過聊天頁面右上角選單快速進入使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》