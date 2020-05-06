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AirPods Pro新韌體2D15發布了！該馬上更新嗎？
美國 Apple 公司在去年 12 月 16 日為 AirPods Pro 發布了 2C54 韌體更新後，今天又為 AirPods Pro 無線耳機發布了 韌體版本 2D15 更新！用戶可到「設定>一般>關於本機>AirPods」裡檢查韌體版本。
AirPods Pro 上一個韌體版本為 2B588 或 2C54，今天全更新為 2D15。AirPods Pro 韌體更新通常包括性能改進、錯誤修復和功能調整，但由於 Apple 沒有為 AirPods 更新提供任何形式的更新說明，因此目前尚不知更新了那些內容，或新增什麼新功能。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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