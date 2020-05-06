快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AirPods Pro新韌體2D15發布了！該馬上更新嗎？

聯合新聞網 / 愛瘋日報
圖為蘋果AirPods Pro。圖／蘋果提供
圖為蘋果AirPods Pro。圖／蘋果提供

美國 Apple 公司在去年 12 月 16 日為 AirPods Pro 發布了 2C54 韌體更新後，今天又為 AirPods Pro 無線耳機發布了 韌體版本 2D15 更新！用戶可到「設定>一般>關於本機>AirPods」裡檢查韌體版本。

AirPods Pro 上一個韌體版本為 2B588 或 2C54，今天全更新為 2D15。AirPods Pro‌ 韌體更新通常包括性能改進、錯誤修復和功能調整，但由於 Apple 沒有為 ‌‌AirPods ‌更新提供任何形式的更新說明，因此目前尚不知更新了那些內容，或新增什麼新功能。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods Pro 蘋果

延伸閱讀

曾挨轟蘋果史上最爛產品！蝶式鍵盤終於飛走了 回顧蝶式鍵盤的愛恨情仇史

新版韌體藏玄機？任天堂將再推加強版、支援第二組螢幕輸出的新款Switch

LINE換機轉移有新招 用Apple帳號登入不再怕失敗

Apple Watch 6再洩密S6處理器電力持久 睡眠追蹤、血氧儀或成真

相關新聞

無痕模式沒用！小米遭外媒爆「偷傳數據回中國」 終於更新可關閉回傳

最近有人指責小米公司一直針對小米的用戶，在收集使用小米手機和網頁瀏覽器APP的私人數據後。小米針對上述的問題，於週一發佈了旗下三款瀏覽器APP的軟體更新。

AirPods Pro新韌體2D15發布了！該馬上更新嗎？

美國 Apple 公司在去年 12 月 16 日為 AirPods Pro 發布了 2C54 韌體更新後，今天又為 AirPods Pro 無線耳機發布了 韌體版本 2D15 更新！用戶可到「設定>一般>關於本機>AirPods」裡檢查韌體版本。

宅約會商機？Tinder今年將推出「視訊」聊天功能

全球多地採行程度不一的社交隔離，讓線上交友使用數上升，然而這樣遲遲不能見面的行為模式能持續多久？

Google Meet進階版免費開跑！整合進Gmail用起來更方便

武漢肺炎新型冠狀病毒（COVID-19) 疫情讓在家工作（Work from home）、遠端視訊會議需求激增，上週 Google 宣布將視訊會議服務 Google Meet 付費進階版免費開放給所有用戶已經於五月正式開跑，而最近部分用戶已經可以 Gmail 介面的左側欄位中看到了啟動 Meet 按鈕囉！

蘋果Google防疫警示軟體 禁用位置追蹤

蘋果公司（Apple）與Alphabet旗下的谷歌（Google）上月合作開發接觸者追蹤系統，協助減緩新冠肺炎擴散。兩家...

LINE換機轉移有新招 用Apple帳號登入不再怕失敗

每次新機上市潮，換機轉移LINE帳號時經常讓許多使用者既期待又怕受傷害，現在iOS用戶有更簡單安全的方式可以登入LINE...

微軟官方部落格宣布：iPad將可分割視窗同時編輯兩個Office文件

美國 Microsoft 公司今天在官方部落格宣布，您現在可以在 iOS 上的 Word 和 PowerPoint 中打開多個文檔。利用 Word 和 PowerPoint 中新的多窗口支援，能充分利用 iPad 上的大螢幕，並排打開並處理兩個文檔或演示文稿。

視訊軟體Zoom每天擁有3億活躍使用者？官方改口：抱歉我們算錯了

上禮拜視訊會議軟體 Zoom 在官方部落格指出，目前該服務每日已經擁有超過 3 億活躍使用者，但是近日卻遭到媒體發現，Zoom 將這句話從文章中偷偷刪除。

口罩問題有解？蘋果在iOS 13.5 beta 5版本稍微改善口罩解鎖問題

在目前新型冠狀病毒疫情影響下，許多iPhone用戶在配戴口罩時，往往會因為臉部識別無法順利判斷，變成必須臨時摘下口罩進行識別，或是等待系統切換至以PIN碼解鎖。而稍早向開發者釋出的iOS 13.5 beta 5版本中，蘋果則是針對此類情況釋出小幅更新，在無法正確識別使用者臉孔時，系統就會立即切換成輸入PIN碼解鎖畫面，讓使用者能更方便將手機解鎖。

Spotify藉由Anchor技術資源 將線上會議、視訊互動內容轉錄為Podcast

藉由去年收購的廣播平台Anchor技術資源，Spotify稍早宣布推出可將包含影像的視訊會議，或是聊天內容轉錄為只有音訊的Podcast內容服務，方便透過Spotify等支援Podcast內容服務播放聆聽，同時也能將內容分享給他人。

只會Ctrl＋C？回下一步怎麼按？上班族必備5組快捷鍵效率大增

在家上班偶爾也會變得懶散，疫情逐漸穩定，大家也紛紛回到工作崗位，平常小腦袋可能只記得複製貼上，但只要多記住今天介紹的快捷鍵，就可以提升效率有感，告別疫情，告別上班Blue 。

Zoom選擇甲骨文公有雲服務 擴充線上視訊會議流量

在稍早共同聲明中，Zoom宣布將採用甲骨文旗下雲端服務作為其線上視訊會議服務基礎架構，同時也讓甲骨文在眾多公有雲服務競爭獲得Zoom大量訂單。

熱門新聞

無痕模式沒用！小米遭外媒爆「偷傳數據回中國」 終於更新可關閉回傳

家樂福Switch組合上午瘋搶 開賣5分鐘後中和店完售

Sony Mobile在台推出萬元防水新機 Xperia 10 II登台

Google、臉書等31家業者組聯盟 呼籲美協助開發5G技術

一再被標籤化的Zoom究竟是中企還是美企？

「萬元防水手機」Sony Xperia 10 II全新升級3鏡頭相機　夜間模式更好拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。