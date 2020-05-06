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宅約會商機？Tinder今年將推出「視訊」聊天功能
全球多地採行程度不一的社交隔離，讓線上交友使用數上升，然而這樣遲遲不能見面的行為模式能持續多久？
Tinder 母公司 Match Group 在財報會議中宣布將在 2020 年稍晚推出視訊聊天功能，不過尚未透露關於此功能的細節。
如果 Tinder 推出視訊功能，將是這個交友軟體上線以來最大的一次改版，Tinder 擁有上百萬的使用者，也許現在的遠端社交需求，正是該加入視訊熱潮的時候。
不過視訊功能可能也會讓濫用更難檢舉，畢竟比起文字與靜態圖片，影片的自動檢測機制比較困難。外界推測也許 Match Group 會著手開發影像偵測技術或乾脆購買第三方技術來解決。另外使用者可能也要習慣右滑之後不再是文字聊天，而是變成可以開視訊。
Match 也公佈了在武漢肺炎疫情期間 Tinder 的表現。在全球多地處於隔離狀態下，很難面對面約會，但他們觀察到使用者每日滑照片的次數明顯上升，來到新高。
4 月和 2 月相比，30 歲以下女性平均滑動次數增加 37%，不過公司也透露 30 歲以下男性有下降，不過 30 歲以上的使用族群則復甦。
Match Group 全集團其他產品包括 Hinge、OKCupid、Match.com 的訊息數上升 27%，30 歲以下使用者訊息上升 35%。
不過他們也觀察到新使用者從 2 月到 3 月下降，但年增還是正的。另外付費訂閱使用者從 3 月到 4 月有成長動能。
Match 認為目前全球在隔離下缺乏酒吧、演唱會等社交活動，所以為線上交友帶來動能，他們也對於集團後勢相當樂觀。
不過要是持續隔離下去，究竟有多少人能接受遲遲不能見面的線上約會，仍值得觀察。
《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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