無痕模式沒用！小米遭外媒爆「偷傳數據回中國」 終於更新可關閉回傳

最近有人指責小米公司一直針對小米的用戶，在收集使用小米手機和網頁瀏覽器APP的私人數據後。小米針對上述的問題，於週一發佈了旗下三款瀏覽器APP的軟體更新。

根據外媒《富比士》報導，有兩位網路資安專家表示，小米的手機以及旗下瀏覽器，會記錄使用者的一舉一動，包括曾經到訪過的網站、通話數據及打開過哪個文件，都會「悄悄的」發送到小米向阿里巴巴租用的中國伺服器，即便使用無痕模式或其他注重用戶隱私的瀏覽器也一樣。

圖擷自 Google Play

小米先前針對上述說法表示「是不確實的指控，用戶的隱私和安全是最重要的」，不過，小米又承認他們的確有收集瀏覽網站的相關數據，但目的是改善產品品質。

而今天小米則發表了文章表示，公司的三個瀏覽器應用程式，包括：小米瀏覽器、小米瀏覽器Pro和Mint Browser的使用者在安裝更新後，用戶可以選擇在開啟隱身模式時，關閉收集個人數據的功能。

「我們相信，這一功能與我們以不可識別的形式維護聚合數據的方式相結合，超越了任何法律要求，體現了我們公司對使用者隱私的承諾。」該公司在聲明中表示。

先前根據報導，資安專家Andrew Tierney是發現小米的2款瀏覽器Mint Browser及Mi Browser Pro會收集使用者的搜尋記錄，而且就算是你使用了這兩個瀏覽器的「無痕模式」（小米稱為隱身模式）照理來說應該不會收集你的紀錄才對，但是小米這兩款瀏覽器依然會收集資料，並且回傳回中國的伺服器。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》