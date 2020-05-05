Google Meet進階版免費開跑！整合進Gmail用起來更方便

視訊會議服務都在忙超車 Zoom！

武漢肺炎新型冠狀病毒（COVID-19) 疫情讓在家工作（Work from home）、遠端視訊會議需求激增，上週 Google 宣布將視訊會議服務 Google Meet 付費進階版免費開放給所有用戶已經於五月正式開跑，而最近部分用戶已經可以 Gmail 介面的左側欄位中看到了啟動 Meet 按鈕囉！

Google Meet 過去在 G Suite 提供給企業和教育用戶的進階功能現在免費解鎖，最多可以開 100 人的線上會議，而且沒有時間限制。直到上個月前 Google Meet 都還被稱為 Hangouts Meet，但現在看來 Google 試圖讓 Google Meet 定位越來越清楚，有效率整合進其他服務上，並可直接透過 Gmail 啟動。

隨著熱門的視訊軟體 Zoom 受到資安風波影響，其他視訊服務軟體也趁勢大舉推廣自家服務。微軟上週在財報電話會議上表示，微軟 Teams 應用程式日活躍用戶增加到 7500 萬。根據 Google 表示，Meet 每日新增約 300 萬新用戶，近期每日有高達 1 億名用戶在 Meet 上進行會議，如今再開放進階版免費，預計也能再吸引更多用戶加入 Google Meet 的行列。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》