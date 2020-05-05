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蘋果Google防疫警示軟體 禁用位置追蹤

中央社 / 舊金山4日綜合外電報導
Apple和Google宣布攜手合作開發新冠肺炎接觸史追蹤技術。圖／蘋果提供
Apple和Google宣布攜手合作開發新冠肺炎接觸史追蹤技術。圖／蘋果提供

蘋果公司（Apple）與Alphabet旗下的谷歌（Google）上月合作開發接觸者追蹤系統，協助減緩新冠肺炎擴散。兩家公司今天表示，會禁止防疫App使用系統中的定位追蹤技術。

蘋果與Google合作的接觸者追蹤套件運用手機藍芽訊號偵測接觸者，在確診者來到身邊時警告用戶，但不會使用或儲存GPS（全球衛星定位系統）位置資料。

蘋果與Google只打算允許公衛當局使用這種技術，除了隱私考量，也是避免被政府利用來蒐集公民資料。

但美國多州官方的新冠肺炎相關App開發者上月告訴路透社，他們必須獲准使用GPS位置資料結合這種新型接觸者追蹤系統，才能追蹤疫情如何移動並辨識熱點。

蘋果與Google決定不讓GPS資料蒐集它們的接觸者追蹤系統，如此一來，公衛當局若想取得GPS位置，就得仰賴蘋果與Google形容為不穩定且耗損電池的權變措施應對方案。

替代選擇可能會錯失一些接觸者，因為iPhone與安卓（Android）裝置基於省電等理由，會在一段時間後關閉藍芽連接，除非使用者記得重新啟動。

但一些App開發者打算堅守自己的方法。

運用GPS與藍芽開發猶他州「一起健康」（HealthyTogether）追蹤App的軟體公司Twenty今天表示，「一起健康」不用蘋果－Google這個新工具，也能「順利運作」。

Twenty表示：「如果他們的方式可以比我們現行解決方案更有效，我們積極會把他們的功能整合到我們現有的應用程式裡。」

肺炎 疫情 Apple Google 新冠肺炎

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