微軟官方部落格宣布：iPad將可分割視窗同時編輯兩個Office文件

美國 Microsoft 公司今天在官方部落格宣布，您現在可以在 iOS 上的 Word 和 PowerPoint 中打開多個文檔。利用 Word 和 PowerPoint 中新的多窗口支援，能充分利用 iPad 上的大螢幕，並排打開並處理兩個文檔或演示文稿。

微軟現在對 Word 和 PowerPoint for iPad 中的 iPadOS 多窗口進行 beta 測試支援。這使您可以並排打開和處理兩個文檔或演示文稿。只要在 iPad 上觸摸，按住文件並將其從應用程式的「最近」，「共享」和「打開」列表中拖到 iPad 螢幕邊緣，以並排打開它。

從上面影片能看到 iPad 上新 Microsoft Office 對多窗口的支援。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》