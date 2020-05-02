視訊軟體Zoom每天擁有3億活躍使用者？官方改口：抱歉我們算錯了

上禮拜視訊會議軟體 Zoom 在官方部落格指出，目前該服務每日已經擁有超過 3 億活躍使用者，但是近日卻遭到媒體發現，Zoom 將這句話從文章中偷偷刪除。

根據國外媒體 The Verge 報導，Zoom 在 4 月 24 日所發表的官方部落格文章中指出，目前自家服務已經擁有每日全球 3 億活躍使用者（DAU），而且新聞也成了許多科技網站的頭條。

緊接著在隔天，Zoom 在沒有發出特別提醒的狀況下，將文章中的「每日全球 3 億活躍使用者」（DAU）等文字，改成了「每日擁有 3 億位會議參與者」，這代表 Zoom 的計算方式出現了改變。

換句話說，Zoom 並沒有真的具備全球 3 億個活躍中的使用者帳號（DAU），而是一日內全球所舉行的 Zoom 視訊會議參與總人數，合起來總共有 3 億。用更簡單的角度講，假設同一位 Zoom 使用者，一日內進行了 5 場視訊會議，那麼他的計數將會「+5」，而不是「+1」。

Zoom 這種有誤導之嫌的廣告行銷方式，引起了 The Verge 的強烈質疑。他們向官方進行詢問後，Zoom 承認他們不小心混用了「註冊使用者數」跟「會議參與者數」兩個數據，並且迅速進行修改。Zoom 強調，這是他們無意間的疏忽。

在武漢肺炎爆發之後，由於遠端視訊的需求激增，Zoom 使用者數大幅成長絕對是無法否認的事實，就官方資料指出，去年 12 月僅有每日 1,000 萬名通算會議參與者，並且逐步激增至本月的 3 億。

但隨著 Zoom 爆發出許多隱私安全風險問題，Microsoft Teams 和 Google Meet 等相同類型的競爭對手，正在縮小與 Zoom 之間的市佔率差距。舉例來說，微軟日前曾表示 Teams 的每日活躍使用者數（DAU）達到了 7,500 萬，比前一個月增長了 70%，單日會議參與者總數則有 2 億。

至於最近即將開放給所有使用者的 Google Meet ，目前每日約增加近 300 萬新用戶，單日會議參與者則超過 1 億。思科（Cisco）的 Webex 則確實具有近 3 億註冊使用者，近期每 24 小時的註冊人數達 24 萬，但思科沒有提供每日會議參與者跟 DAU 相關數據。

來源：The Verge

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