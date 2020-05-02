Spotify藉由Anchor技術資源 將線上會議、視訊互動內容轉錄為Podcast

藉由去年收購的廣播平台Anchor技術資源，Spotify稍早宣布推出可將包含影像的視訊會議，或是聊天內容轉錄為只有音訊的Podcast內容服務，方便透過Spotify等支援Podcast內容服務播放聆聽，同時也能將內容分享給他人。

由於新型冠狀病毒疫情影響，許多原本透過實體會議進行的討論紛紛移轉到網路平台，透過各類線上會議服務進行。為了方便使用者記錄線上會議內容，Spotify藉由去年收購的Anchor旗下技術資源，讓使用者能將諸如Google Meet、Zoom、Skype、FaceTime，或是Instagram Live、Twitch在內線上視訊服務內容轉存為Podcast，並且能透過Spotify等可播放Podcast內容的服務平台聆聽，或是分享他人使用。

目前Anchor服務可透過Google、Facebook或Twitter帳號快速登入，並且支援以*.mp4或mov檔案格式存放影片。而將影片內容上傳至Anchor服務，並且完成轉換為聲音檔後，即可納入使用者個人持有資料庫，使用者可以針對聲音檔進行剪輯或分割成多個檔案，另外也能在聲音檔加入音效、背景音樂，或是介紹內容。

當聲音檔製作為Podcast內容後，即可與他人分享，或是上傳至支援Podcast內容的網路服務存放，至於Anchor則提供免費且無儲存上限的內容托管服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》