口罩問題有解？蘋果在iOS 13.5 beta 5版本稍微改善口罩解鎖問題

在目前新型冠狀病毒疫情影響下，許多iPhone用戶在配戴口罩時，往往會因為臉部識別無法順利判斷，變成必須臨時摘下口罩進行識別，或是等待系統切換至以PIN碼解鎖。而稍早向開發者釋出的iOS 13.5 beta 5版本中，蘋果則是針對此類情況釋出小幅更新，在無法正確識別使用者臉孔時，系統就會立即切換成輸入PIN碼解鎖畫面，讓使用者能更方便將手機解鎖。

由於從iPhone X之後機種，蘋果全數調整為透過臉部識別解鎖的Face ID設計，而不像iPhone 8系列、新款iPhone SE仍維持保留Touch ID指紋辨識功能，雖然強調透過深層臉部表面3D特徵進行識別能更快解鎖，但實際上還是有不少限制。

例如在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，不少人都開始配戴口罩出門，但如果在配戴口罩時需要使用手機，就會面臨無法順利解鎖情況，除非將口罩臨時取下，或是等待系統判斷無法透過臉部識別解鎖，進而切換成輸入PIN碼解鎖畫面，但使用者通常要面臨10-15秒左右的等待時間，多少會感覺不方便。

因此，蘋果在稍早釋出iOS 13.5 beta 5版本更新，悄悄加入一旦無法正確識別使用者人臉時，系統就會立即切換至輸入PIN碼畫面，無需等待系統判斷無法正確識別人臉過程所耗費時間，對於使用者而言應該會方便一點。

而在此次更新中，蘋果除了同時改善部分系統問題，更針對FaceTime視訊通話功能重新作調整，將可限制將畫面中主要發話對象的視窗放大，避免影響整體視覺觀看感受。

先前不少人為了解決配戴口罩時，無法順利透過Face ID正常識別人臉的情況構思各類解法，其中包含透過建立人臉資訊時，一併將口罩影像讓系統記錄儲存，或是直接在口罩外觀列印個人臉譜，讓系統能正常識別。

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