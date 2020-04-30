只會Ctrl＋C？回下一步怎麼按？上班族必備5組快捷鍵效率大增

在家上班偶爾也會變得懶散，疫情逐漸穩定，大家也紛紛回到工作崗位，平常小腦袋可能只記得複製貼上，但只要多記住今天介紹的快捷鍵，就可以提升效率有感，告別疫情，告別上班Blue 。

快速鎖屏 WIN+L

不管在公共場合或是公司，避免別人偷用你的電腦，離開座位前別忘了螢幕鎖起來，隱私又安全，但一定要記得自己的密碼喔。

直達桌面 WIN+D

有時候一心多用，追劇看片聽音樂，軟體開一堆時要返回桌面，一個一個縮小視窗總是煩躁，讓我們兩鍵直達桌面。

回上/下一步

電腦的好處就是可以來回修改，不像寫在紙上塗塗改改比較麻煩，大部分的人可能知道回上一步是Ctrl+Z，那重回下一步呢 ?

其實就是Ctrl+Y ，學會立馬要回哪一步隨便你。

新增新資料夾

整理文件常需要新增許多資料夾來進行分類，每一次都按右鍵一個一個新增，數量一多可是會浪費不少時間，快點把這一組快捷記起來吧。

~~~三個鍵記得同時按下喔~~~

[win10限定]

剪貼簿 WIN+V

Win10提供的剪貼簿，讓我們可以事先把要剪下的東西收集完，再一併到指定地點貼貼貼，不用像以前一樣在兩個介面裡來回奔波。

*如何啟動剪貼簿

滑鼠右鍵[顯示設定]➡️ 剪貼簿 ➡️ 剪貼簿歷程記錄[開啟]

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》