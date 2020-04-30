快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

只會Ctrl＋C？回下一步怎麼按？上班族必備5組快捷鍵效率大增

聯合新聞網 / 麥斯雞

在家上班偶爾也會變得懶散，疫情逐漸穩定，大家也紛紛回到工作崗位，平常小腦袋可能只記得複製貼上，但只要多記住今天介紹的快捷鍵，就可以提升效率有感，告別疫情，告別上班Blue 。

快速鎖屏 WIN+L

不管在公共場合或是公司，避免別人偷用你的電腦，離開座位前別忘了螢幕鎖起來，隱私又安全，但一定要記得自己的密碼喔。

直達桌面 WIN+D

有時候一心多用，追劇看片聽音樂，軟體開一堆時要返回桌面，一個一個縮小視窗總是煩躁，讓我們兩鍵直達桌面。

回上/下一步

電腦的好處就是可以來回修改，不像寫在紙上塗塗改改比較麻煩，大部分的人可能知道回上一步是Ctrl+Z，那重回下一步呢 ?

其實就是Ctrl+Y ，學會立馬要回哪一步隨便你。

新增新資料夾

整理文件常需要新增許多資料夾來進行分類，每一次都按右鍵一個一個新增，數量一多可是會浪費不少時間，快點把這一組快捷記起來吧。

~~~三個鍵記得同時按下喔~~~

[win10限定]

剪貼簿 WIN+V

Win10提供的剪貼簿，讓我們可以事先把要剪下的東西收集完，再一併到指定地點貼貼貼，不用像以前一樣在兩個介面裡來回奔波。

*如何啟動剪貼簿

滑鼠右鍵[顯示設定]➡️ 剪貼簿 ➡️ 剪貼簿歷程記錄[開啟]

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows Windows 10 上班族

延伸閱讀

Excel輸入手機號碼0狂被吃掉？日期永遠變小數？選對格式免加班加到爽

叮咚響不停 調查：9成上班族用手機變相加班

抗疫100天／在家上班更忙 孤單又全天候

排不好還讓整個表格亂掉？EXCEL排序功能這樣做

相關新聞

只會Ctrl＋C？回下一步怎麼按？上班族必備5組快捷鍵效率大增

在家上班偶爾也會變得懶散，疫情逐漸穩定，大家也紛紛回到工作崗位，平常小腦袋可能只記得複製貼上，但只要多記住今天介紹的快捷鍵，就可以提升效率有感，告別疫情，告別上班Blue 。

Zoom選擇甲骨文公有雲服務 擴充線上視訊會議流量

在稍早共同聲明中，Zoom宣布將採用甲骨文旗下雲端服務作為其線上視訊會議服務基礎架構，同時也讓甲骨文在眾多公有雲服務競爭獲得Zoom大量訂單。

WhatsApp加入視訊抗疫市場！推出8人群組視訊通話

全球現在都因為 COVID-19 新型冠狀病毒影響，居家隔離、在家工作和公司視訊會議需求大增。在本週美國 Facebook 公司推出了「Messenger Rooms」多人視訊功能後，熱門通訊應用 WhatsApp 也更新了 iPhone 版應用程式，將群組視像通話與群組語音通話功能增加到能支援 8 人同時通話。

把沒在用的LINE貼圖賣掉吧！LINE官方限定活動 把舊貼圖換成代幣

你是一個很愛買 LINE 貼圖的用戶嗎？貝爾有個朋友超愛買 LINE 貼圖，每次都在開玩笑說，如果貼圖賣掉應該可以換很多錢吧 XD， 沒想到現在賣貼圖這件事真的成真了！近期 LINE 的官方帳號「LINE 貼圖最前線」隨機選取有追蹤此帳號的用戶，發送「貼圖換代幣」的活動訊息，只要收到此訊息的用戶，就可以把原本擁有的貼圖賣掉換成 5 枚 LINE 代幣，貝爾就是那個有收到訊息的幸運兒～～

假資遣真釣魚！駭客假借人資發Zoom會議連結 登入個資就外洩

疫情當前，許多人工作不保。沒想到駭客還利用大家的恐慌心理，發送「假資遣、真釣魚」的郵件騙個資！

打假消息「一次只能轉傳一人」WhatsApp降低70％病毒式傳播

打擊假消息除了提供事實查核管道，WhatsApp 則是增加轉發阻力，讓所有消息都難以病毒式傳播。

foodpanda攜手智樂活樂齡活動社群 讓更多銀髮族群輕鬆使用外送訂餐

在此波新型冠狀病毒疫情影響下，foodpanda發現透過其服務訂購餐飲，或是購買生活用品的用戶族群年齡除了以25歲至44歲區間居多，近期也開始出現不少60歲以上的銀髮用戶族群。而為了讓這些銀髮族群能更熟悉透過手機app訂購餐飲，foodpanda稍早與智樂活樂齡活動社群合作，透過開辦實體課程與拍攝教學影片，讓更多阿公、阿嬤學習使用app訂購餐飲與生活用品。

MIUI 12正式揭曉！加入AI電話應答、代接功能與德國萊茵認證隱私防護

在稍早舉辦線上發表活動中，小米執行長雷軍說明小米創立以來的第一款產品MIUI，目前已經在全球地區累積進駐221個國家地區，並且對應80種語言介面，每月活躍用戶人數則超過3.1億人。而此次隨著在中國市場推出小米10青春版亮相的MIUI 12，則是確定換上全新系統動畫，同時也強調採用更高隱私防護設計。

Facebook加入視訊會議戰局 Messenger Rooms最多可讓50人同時上線

或許是因應目前在家工作比例增加，同時需要透過視訊連線進行線上互動的需求也開始變多，Facebook稍早宣布推出名為Messenger Rooms的全新服務，讓使用者可以直接透過連結網址即可快速參加線上視訊會議。

煩人廣告再見！最長壽的鎖螢幕聽音樂 App「Tube Browser 」限時免費中！

我們介紹過蠻多可以鎖螢幕聽音樂的 App（就是不想說鎖屏啦哈哈），不過大家應該可以發現那些 App 都活不久，很快就被官方下架，這次莫娜要介紹的「 Tube Browser 」堪稱是最長壽的鎖螢幕聽音樂的 App，而且還可以阻擋影片中煩人的廣告，讓享受不被中斷！

蘋果為新版iPhone SE發布iOS 13.4.1更新 拿到就能進行升級

美國 Apple 公司今天針對新款 iPhone SE 用戶發布了 iOS 13.4.1 系統更新，新款 iPhone SE 出廠預裝的是 iOS 13.4 系統，用戶可以直接進行升級。

LINE推免費新主題「桃紅色的熊抱哥」 網崩潰：我不行你先領

LINE也搭上粉紅熱潮！睽違多時，LINE終於又推出限時免費主題了，這次主角是Disney《玩具總動員》裡的「熊抱哥」，桃紅色的毛茸茸身影深受大小朋友歡迎，但配上同色系的背景，似乎多了一點視覺壓力，讓網友直呼「我不行，你先領」。

熱門新聞

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

「小粉紅」出征Steam投訴國人自製遊戲辱華 Steam直接封鎖他們的IP

任天堂確認16萬帳號被非法登入！Switch玩家自保必學3招

在任最久高階主管也閃人！UBER傳全球準備大裁20％員工

亞太電信「壹網打勁」588元限時方案 1.1萬元SOGO禮券0元帶走

刺激買氣？傳今年5G iPhone 12導入螢幕下指紋辨識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。