聽新聞
test
0:00 / 0:00
Zoom選擇甲骨文公有雲服務 擴充線上視訊會議流量
在稍早共同聲明中，Zoom宣布將採用甲骨文旗下雲端服務作為其線上視訊會議服務基礎架構，同時也讓甲骨文在眾多公有雲服務競爭獲得Zoom大量訂單。
由於新型冠狀病毒疫情影響，使得Zoom服務在短時間內獲得大量用戶人數，因此產生需要快速擴充服務背後雲端平台營運支撐資源，雖然本身大幅擴充自有伺服器運作數量，但為了避免突發性因素影響運作，並且因應未來可能會有更大網路傳輸流量支撐需求，因此決定對外尋求公有雲服務協助。
而在目前市場有亞馬遜旗下AWS、微軟旗下Azure、Google Cloud三家主要公有雲服務提供商，Zoom最後選擇採用甲骨文旗下雲端服務，主因在於甲骨文提供第二代雲端架構、可使用容量，以及資料中心所在地點，均能符合Zoom預期擴充使用需求。
不過，雙方並未透露此次合作涉及金額。而此次與甲骨文合作共有雲服務之外，Zoom依然維持目前與亞馬遜旗下AWS與微軟旗下Azure共有雲服務合作。
此次與甲骨文合作公有雲服務，同時也是Zoom先前宣布90天資安強化計畫項目之一，另外還包含改善先前加密層級安全問題，以及資料可能被導向中國境內伺服器，並且透過介面調整減少線上會議容易被外亂入騷擾情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言