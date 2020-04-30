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Zoom選擇甲骨文公有雲服務 擴充線上視訊會議流量

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早共同聲明中，Zoom宣布將採用甲骨文旗下雲端服務作為其線上視訊會議服務基礎架構，同時也讓甲骨文在眾多公有雲服務競爭獲得Zoom大量訂單。

由於新型冠狀病毒疫情影響，使得Zoom服務在短時間內獲得大量用戶人數，因此產生需要快速擴充服務背後雲端平台營運支撐資源，雖然本身大幅擴充自有伺服器運作數量，但為了避免突發性因素影響運作，並且因應未來可能會有更大網路傳輸流量支撐需求，因此決定對外尋求公有雲服務協助。

而在目前市場有亞馬遜旗下AWS、微軟旗下Azure、Google Cloud三家主要公有雲服務提供商，Zoom最後選擇採用甲骨文旗下雲端服務，主因在於甲骨文提供第二代雲端架構、可使用容量，以及資料中心所在地點，均能符合Zoom預期擴充使用需求。

不過，雙方並未透露此次合作涉及金額。而此次與甲骨文合作共有雲服務之外，Zoom依然維持目前與亞馬遜旗下AWS與微軟旗下Azure共有雲服務合作。

此次與甲骨文合作公有雲服務，同時也是Zoom先前宣布90天資安強化計畫項目之一，另外還包含改善先前加密層級安全問題，以及資料可能被導向中國境內伺服器，並且透過介面調整減少線上會議容易被外亂入騷擾情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

甲骨文 疫情 新型冠狀病毒 Zoom 視訊

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