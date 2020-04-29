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WhatsApp加入視訊抗疫市場！推出8人群組視訊通話

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

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新冠肺炎（COVID-19）全球大流行期間，可使用群組、語音通話、和視像通話等 WhatsApp 功能。新支援的 8 人同時通話，所有通話方都必須使用最新的 WhatsApp 版本。

WhatsApp 最新版本推出，包含以 9 種語言翻譯的文字，包括阿拉伯文、法文、德文、印尼文、義大利文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、與土耳其文。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

WhatsApp 視訊 新冠肺炎 iPhone

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