WhatsApp加入視訊抗疫市場！推出8人群組視訊通話

全球現在都因為 COVID-19 新型冠狀病毒影響，居家隔離、在家工作和公司視訊會議需求大增。在本週美國 Facebook 公司推出了「Messenger Rooms」多人視訊功能後，熱門通訊應用 WhatsApp 也更新了 iPhone 版應用程式，將群組視像通話與群組語音通話功能增加到能支援 8 人同時通話。

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行期間，可使用群組、語音通話、和視像通話等 WhatsApp 功能。新支援的 8 人同時通話，所有通話方都必須使用最新的 WhatsApp 版本。

WhatsApp 最新版本推出，包含以 9 種語言翻譯的文字，包括阿拉伯文、法文、德文、印尼文、義大利文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、與土耳其文。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》