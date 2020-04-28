把沒在用的LINE貼圖賣掉吧！LINE官方限定活動 把舊貼圖換成代幣

你是一個很愛買 LINE 貼圖的用戶嗎？貝爾有個朋友超愛買 LINE 貼圖，每次都在開玩笑說，如果貼圖賣掉應該可以換很多錢吧 XD， 沒想到現在賣貼圖這件事真的成真了！近期 LINE 的官方帳號「LINE 貼圖最前線」隨機選取有追蹤此帳號的用戶，發送「貼圖換代幣」的活動訊息，只要收到此訊息的用戶，就可以把原本擁有的貼圖賣掉換成 5 枚 LINE 代幣，貝爾就是那個有收到訊息的幸運兒～～

▼先給大家看看收到的活動訊息會長這樣

貼圖換代幣注意事項

時間從 4/27 早上 10:00～5/3 號的 23:59 分，在這期間內可以不限次數的追加或解除貼圖組，每一組符合規定的貼圖可以兌換成 5 枚 LINE 代幣，同意參加後你就可以去選你想要賣掉的貼圖，貝爾雖然沒有買非常多的貼圖，但我符合資格的貼圖竟然只有 2 組，所以只能換 10 LINE 代幣...

▼進到活動頁面後點選「追加貼圖」會顯示哪些貼圖有符合資格，選取後點選確定追加，活動時間結束後這些貼圖就可以換成代幣，但因為我前面有說在活動間內可以不限次數的追加或解除貼圖組，所以你如果反悔不想換，也可以解除貼圖

哪些貼圖不符合資格

其實想要換貼圖的資格蠻嚴厲的，列出以下幾點不符合兌換資格的貼圖（1）免費貼圖（2）由他人贈送的貼圖（3）透過 LINE STORE 購買的貼圖（4）購買該貼圖時你的裝置為 iOS 且 LINE 版本為 4.6.0 之前的貼圖，像貝爾的貼圖多數都是透過 LINE STORE 購買的，就蠻多都不能換～

活動結束後 LINE 代幣將會在 5/3 號之後陸續發送，其實這樣想想一組貼圖換 5 枚 LINE 代幣還蠻少的，平常買一組官方貼圖大概是 100 LINE 代幣/70 元，原創貼圖 50 代幣/30 元，等於你至少要賣 10 組貼圖才能換一組全新的貼圖，對我這種精打細算的人來說，好像不太划算啊...所以我最後一組都沒賣😆 （而且我能賣的只有兩組）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》