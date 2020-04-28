打假消息「一次只能轉傳一人」WhatsApp降低70％病毒式傳播

打擊假消息除了提供事實查核管道，WhatsApp 則是增加轉發阻力，讓所有消息都難以病毒式傳播。

假消息一直讓各社交平台很頭痛，尤其像那些隱私性極高，關起門來流通的通訊軟體，比起公開發文的社群網站來說更難遏止假消息口耳相傳。不過除了像 LINE、美玉姨試圖針對訊息提供快速查證管道，WhatsApp 的改變選擇從轉傳機制下手：增加轉傳阻力就能降低任何訊息病毒式傳播，在一定比例下預期也能降低假消息的傳播。

為了降低武漢肺炎期間疫情假消息傳播，影響防疫，在 4 月初 WhatsApp 開始限定轉傳「一次只能給一個聊天室」。要發給 5 組聊天室，就要操作 5 次。

現在 WhatsApp 公布，在這項限制更新以後，兩週內轉傳超過 5 次的訊息數就大幅下降 70%。不過因為 WhatsApp 預設訊息點對點加密，官方看不到訊息內容，所以無法確知這些「高頻轉發」訊息是不是等於假消息，但以降低數量來推測，對於抑制假消息傳播應該還是有不小幫助。

這不是 WhatsApp 第一次用這招，在此之前，WhatsApp 於 2018 年就改成限制一次只能轉傳 5 人，當時也成功降低 25% 的轉發數。而現在 WhatsApp 也在測試反向圖片和文字搜尋功能，讓使用者能快速揪出假消息。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》