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foodpanda攜手智樂活樂齡活動社群 讓更多銀髮族群輕鬆使用外送訂餐
在此波新型冠狀病毒疫情影響下，foodpanda發現透過其服務訂購餐飲，或是購買生活用品的用戶族群年齡除了以25歲至44歲區間居多，近期也開始出現不少60歲以上的銀髮用戶族群。而為了讓這些銀髮族群能更熟悉透過手機app訂購餐飲，foodpanda稍早與智樂活樂齡活動社群合作，透過開辦實體課程與拍攝教學影片，讓更多阿公、阿嬤學習使用app訂購餐飲與生活用品。
依照foodpanda董事總經理方俊強表示，希望透過與智樂活樂齡活動社群合作，讓更多銀髮族群用戶能透過foodpanda服務，在此波疫情透過餐飲外送解決平常用餐問題，或是解決必須出門採購生活用品的麻煩，除了能夠減少銀髮族群出門相對不易，同時也能降低被感染風險。
藉由智樂活樂齡活動社群的講師親自按步講解foodpanda服務app操作流程，藉此減少銀髮族群對於手機服務操作的恐懼感與不熟悉情況，同時也透過線上教學影片讓銀髮族群能依照步驟學習搜尋所需餐點、下訂單，以及完成付款，最後透過掌握訂餐與送餐進度，進而完成取餐，不僅讓銀髮族群能順利透過foodpanda服務訂餐，同時也能協助採購日常生活用品。
此外， foodpanda與智樂活樂齡活動社群更透過LINE群組發送foodpanda服務app下載連結，並且提供樂齡族專屬優惠碼，不僅吸引更多銀髮族群用戶加入使用foodpanda服務，同時也能透過LINE群組主動發問。
而智樂活樂齡活動社群共同創辦人陳麟表示，其實過去就發現不少銀髮族群對於目前普及的餐飲外送服務感到好奇，因此也相當熱易與foodpanda合作，藉此滿足銀髮族群用戶對於外送服務使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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