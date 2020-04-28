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MIUI 12正式揭曉！加入AI電話應答、代接功能與德國萊茵認證隱私防護

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早舉辦線上發表活動中，小米執行長雷軍說明小米創立以來的第一款產品MIUI，目前已經在全球地區累積進駐221個國家地區，並且對應80種語言介面，每月活躍用戶人數則超過3.1億人。而此次隨著在中國市場推出小米10青春版亮相的MIUI 12，則是確定換上全新系統動畫，同時也強調採用更高隱私防護設計。

依照小米說明，MIUI 12將透過全新系統動畫讓操作反應更為真實，同時也更新圖像內容，讓所有操作認知能更直覺，同時也讓觸控、滑動等操作體驗更為擬真，另外也讓全尺寸螢幕操作手勢更自然，透過下滑、上推，或是點按等操作對應更直覺的多工切換。

此外，針對手機記錄個人運動等數據部分，小米強調將採用全新演算法精準識別各類運動型態，藉此對應跑步、健走、騎車，或是爬樓梯等運動模式，讓使用者無需特別操作設定，即可透過身體動作細微差異判斷實際進行運動項目。

而在通話功能部分，小米則是仿效Google Duplex技術，在MIUI 12加入人工智慧輔助功能，透過過去半年累積400萬通電話測試經驗，將提供自動應答或手動接聽快速切換功能，以及可指定特定電話自動接聽，或是自定接聽時的應答內容。

另外，小米更針對聾啞人士需求精進電話功能，讓這些人可以透過人工智慧輔助方式自動應答來電，或是將文字內容轉換為語音進行電話回覆，藉此解決更多聾啞人士使用手機需求。

在先前預告啟用全新隱私品牌後，小米也在MIUI 12加入全新隱私防護機制，其中分別與中國信息通信研究院，以及移動安全聯盟合作研擬行動裝置數據隱私防護規範，同時也獲得德國萊茵TÜV認證，強調在Android作業系統環境提供高度安全防護效果，並且強調用戶隱私數據都會掌握在個人手中。

針對特定app、服務必須要求開放手機權限才能使用情況，MIUI 12更加入可提供空白通行證方式，以虛擬身分方式提供單次使用權限，避免惡意程式透過要求權限方式竊取用戶個人隱私。

MIUI 12已經開放內測，預計今年6月對外提供穩定版更新，目前支援機種包含Redmi K30、Redmi K20、小米CC9 Pro、Redmi Note 7 Pro、小米9 SE、小米CC9、小米CC9美圖定製版、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7、小米8、小米8螢幕指紋版、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米MIX 2S、小米Note 3、小米Max 3、小米8青春版、小米MIX 2、Redmi Note 5、小米6X、小米8 SE、小米6在內手機。

目前還無法確認台灣地區的小米手機是否會同步釋出更新，或是需要再等一些時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

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