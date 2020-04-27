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Facebook加入視訊會議戰局 Messenger Rooms最多可讓50人同時上線

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是因應目前在家工作比例增加，同時需要透過視訊連線進行線上互動的需求也開始變多，Facebook稍早宣布推出名為Messenger Rooms的全新服務，讓使用者可以直接透過連結網址即可快速參加線上視訊會議。

在實際使用部分，參與Messenger Rooms線上視訊會議的人不一定需要具備Facebook帳號，甚至也無須安裝Messenger，按下會議邀請連結即可快速加入會議。而單一會議參與人數上限最多可達50人，同時會議邀請人也能針對參與會議的受邀者設定相關權限，避免類似「Zoom bombing」情況發生。

而在視訊會議功能方面，Messenger Rooms也提供虛擬背景替換功能，同時也能透過14種濾鏡效果與環境燈光，讓參與會議的人可以不用擔心所在房間是否過亂，同時也能減少個人隱私曝光，並且能確保使用者在會議過程中保持「良好氣色」。

除了使用人數上限可達50人，Facebook更表示Messenger Rooms服務並未有使用時間限制，甚至能夠設置預約啟用時間，因此某種程度也能讓藉由Facebook與人互動的明星、網紅，可以透過此項功能與粉絲進行線上互動。

Messenger Rooms預計會在近期內陸續開放使用，但首波依然會先針對美國地區提供，接下來才會陸續開放海外地區使用此項服務。

另外，Facebook也同步宣布將原本Messenger服務內的視訊功能與日前推出的Facebook Dating結合，讓使用者能有更多線上互動模式，而目前同樣也有多人使用的WhatsApp，此次也宣布將從下週起將線上同時通話人數，從既有4人增加至8人，使旗下服務都能對應多人線上互動使用需求。

在其他功能方面，Facebook此次也更新不少主程式細節功能，同時也針對Instagram、硬體裝置Portal，甚至也在針對小孩使用的Messenger Kids增加視訊與線上通話功能，並且擴展至全球70個國家地區提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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