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煩人廣告再見！最長壽的鎖螢幕聽音樂 App「Tube Browser 」限時免費中！

聯合新聞網 / 電獺少女

有種免費使用 Youtube Premium 的即視感

我們介紹過蠻多可以鎖螢幕聽音樂的 App（就是不想說鎖屏啦哈哈），不過大家應該可以發現那些 App 都活不久，很快就被官方下架，這次莫娜要介紹的「 Tube Browser 」堪稱是最長壽的鎖螢幕聽音樂的 App，而且還可以阻擋影片中煩人的廣告，讓享受不被中斷！

Tube Browser 在 App Store 上原本是需要收費的，不過蠻常限時免費讓大家下載的，最近又開始限免啦！在平台上有將近快 4000 則評論，但分數還是有 4.6 顆星（滿分 5 顆星），就知道他到底有多實用了！下載 Tube Browser 進入頁面後其實就是 YouTube，可以點選螢幕右上角的頭像登入自己的 YouTube 帳號，觀看紀錄、稍後觀看、喜歡的影片這些就可以同步了

使用 Tube Browser 看影片，App 會自動幫你阻擋廣告，不過畫質上就有些限制了，最高畫質僅有 720p，我找了 4K 影片來看，最高也只能調整成 720p

不過如果不是要看風景或特效影片，我個人對 720p 是可以接受的，況且不用看到正爽時就被廣告打斷。Tube Browser 的另個功能就是鎖螢幕聽音樂啦（鎖屏聽音樂），有時候只是想播著 YouTube 當背景音，然後滑臉書看 IG 或做其他事情，這時候這個 App 真的超好用。你可以先在 Tube Browser 點開要看的影片讓它呈現播放中，然後跳出 App，接著滑開多功能介面，在音樂播放的欄位點選播放，這樣就可以鎖螢幕聽音樂聽影片了

Tube Browser 還有像電台的功能，可以讓你開心聽音樂，這個我覺得有點像 YouTube Premium

另外 Tube Browser 還可以調整成深色模式唷

莫娜覺得 Tube Browser 真的很好用，免費讓你略過廣告跟鎖螢幕聽音樂，雖然畫質有限制，但還是非常實用的。不過我不確定它限免下載到何時，所以大家可以先趕快下載來使用看看

（新聞來源：Tube Browser

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTube APP 廣告 Apple Store

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