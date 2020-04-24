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蘋果為新版iPhone SE發布iOS 13.4.1更新 拿到就能進行升級

聯合新聞網 / 愛瘋日報
新款iPhone SE出廠預裝的是iOS 13.4系統，用戶可以直接進行升級。記者黃筱晴／攝影
新款iPhone SE出廠預裝的是iOS 13.4系統，用戶可以直接進行升級。記者黃筱晴／攝影

美國 Apple 公司今天針對新款 iPhone SE 用戶發布了 iOS 13.4.1 系統更新，新款 iPhone SE 出廠預裝的是 iOS 13.4 系統，用戶可以直接進行升級。

iOS 13.4.1 更新內容包括：修復了執行 iOS 13.4 的裝置無法與執行 iOS 9.3.6 和較早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 和較早版本的裝置進行 FaceTime 通話的問題。解決了在主畫面上從快速動作選單中選擇「藍牙」時會導致失敗的「設定」App 的問題。

新款 iPhone‌ SE 用戶可以到「設定>一般>軟體更新」裡使用 Wi-Fi 網路進行無線更新。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone SE iOS Apple

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