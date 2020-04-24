蘋果為新版iPhone SE發布iOS 13.4.1更新 拿到就能進行升級

美國 Apple 公司今天針對新款 iPhone SE 用戶發布了 iOS 13.4.1 系統更新，新款 iPhone SE 出廠預裝的是 iOS 13.4 系統，用戶可以直接進行升級。

iOS 13.4.1 更新內容包括：修復了執行 iOS 13.4 的裝置無法與執行 iOS 9.3.6 和較早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 和較早版本的裝置進行 FaceTime 通話的問題。解決了在主畫面上從快速動作選單中選擇「藍牙」時會導致失敗的「設定」App 的問題。

新款 iPhone‌ SE 用戶可以到「設定>一般>軟體更新」裡使用 Wi-Fi 網路進行無線更新。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》