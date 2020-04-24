蘋果為新版iPhone SE發布iOS 13.4.1更新 拿到就能進行升級
美國 Apple 公司今天針對新款 iPhone SE 用戶發布了 iOS 13.4.1 系統更新，新款 iPhone SE 出廠預裝的是 iOS 13.4 系統，用戶可以直接進行升級。
iOS 13.4.1 更新內容包括：修復了執行 iOS 13.4 的裝置無法與執行 iOS 9.3.6 和較早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 和較早版本的裝置進行 FaceTime 通話的問題。解決了在主畫面上從快速動作選單中選擇「藍牙」時會導致失敗的「設定」App 的問題。
新款 iPhone SE 用戶可以到「設定>一般>軟體更新」裡使用 Wi-Fi 網路進行無線更新。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言