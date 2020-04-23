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LINE推免費新主題「桃紅色的熊抱哥」 網崩潰：我不行你先領

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE新推出的限時免費主題「熊抱哥」。圖擷自LINE
LINE新推出的限時免費主題「熊抱哥」。圖擷自LINE

LINE也搭上粉紅熱潮！睽違多時，LINE終於又推出限時免費主題了，這次主角是Disney《玩具總動員》裡的「熊抱哥」，桃紅色的毛茸茸身影深受大小朋友歡迎，但配上同色系的背景，似乎多了一點視覺壓力，讓網友直呼「我不行，你先領」

本次LINE推出全新「熊抱哥」主題，毛茸茸的熊抱哥配上桃紅色的背景，畫面中還綴滿愛心，相當夢幻。22起開放給台灣地區民眾限時免費試用，下載日期至2020年4月28日，用戶可以在下載後的3日內使用。

然而這情報被網友貼上PTT後，網友們的反應卻不如預期，「這桃紅我不行」、「pass」、「聊天列表簡直慘不忍睹……」、「我不行，你先領」、「喜歡熊抱哥，但這個我不行XD」可見艷麗的桃紅色背景是不少網友無法接受的主因。

當然，還是有不少網友表示大力支持，「雖然熊抱哥是壞人，但這主題還是好可愛」、「我來了，用力載」、「那隻熊蠻寫實派的啊～～支持」、「搶搭最近的粉紅色口罩潮嗎」。

LINE PTT Disney

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