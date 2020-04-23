避免Google Assistant被亂觸發！使用者能自訂喚醒靈敏度了

Google去年針對Google Assistant提出不少變動，例如採用混合語言模型讓服務識別理解速度更快，甚至也變更喚醒時的動畫顯示效果。而去年承諾將讓Google Assistant透過「Hey,Google」在內關鍵詞喚醒靈敏度降低，Google稍早也在隱私說明中確認將允許使用者自行調整喚醒靈敏度。

依照Google說明，強調Google Assistant並不會在背景默默記錄任何聲音資訊，而是在使用者透過「Hey,Google」在內關鍵詞喚醒後，才會進一步透過錄音方式比對解析語句含意，並且做出對應的互動方式。

而針對Google Assistant過於容易被關鍵詞相似聲音，或是無意發出聲音喚醒情況，Google稍早確認透過釋出更新，讓使用者能在三種階段中調整喚醒靈敏度，避免不必要的喚醒造成困擾。

此外，Google也能藉由聲紋方式識別不同使用者身分，另外也能讓使用者自行決定聲音資料如何被使用，甚至也能決定是否刪除這些被記錄的聲音資訊，讓使用者能高度掌握個人聲音隱私內容安全。

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