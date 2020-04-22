果粉久等了！iPhone版Facebook深色模式臉書即將推出
由 macOS Catalina 和 iOS 13 系統帶起的深色模式風潮，讓 WhatsApp、YouTube、Facebook Messenger、LINE 和 Instagram 等網路社群和通訊服務也都加入深色模式界面。唯獨全球最多人使用的 Facebook 遲遲沒有更新支援。
好消息來了！Facebook 公司在為 iOS 版的 Messenger 和 Instagram 加入深色模式支援後，iOS 版的 Facebook 也已經在測試中。Facebook 的黑暗模式界面不會像我們在 Instagram 和 Messenger 中看到的那樣是完全黑色的。相反，它是一種灰度設計，帶有用於徽標和圖標的白色調。
在 iPhone 上，Facebook 用戶能自由選擇是否開啟深色模式。目前此設計仍在開發中，並且尚未公開，只在少部分用戶中進行測試。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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