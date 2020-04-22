Google未來僅會向開發者提供Android版本分布數據

雖然Google過往會每隔一個月就公布Android作業系統版本分布，但隨著Google持續拉長數據更新週期，甚至幾乎每隔一年才更新數據，終於在稍早公告內容說明未來不再透過網路平台對外公告，日後僅會讓開發者透過Android Studio工具資源獲取此類資訊，藉此確定使用API級別，以利讓更多裝置相容使用。

未來Android作業系統版本分布數據將僅會向開發者提供，主要是讓開發者能透過版本分布情況判斷app如何設計，並且透過選擇合適API級別讓app達到最佳相容性，以利app能被更多Android裝置使用。

不過，Google選擇減少對外公布Android作業系統版本分布數據，或許也與長時間改善Android版本分布碎片化情況，依然沒有明顯改善跡象有關，甚至成為競爭對手嘲諷話題，因此選擇未來僅讓開發者知曉目前Android作業系統版本分布，某種程度也能降低眾人對於版本分布碎片化情況的關注。

而Google自然也不會椅鴕鳥心態看待Android作業系統版本分布碎片化問題，因此從Android 7.0 Nougat開始導入的無縫更新概念，到後來在Android 8.0 Oreo提出Project Treble計畫將作業系統核心層劃分不同區塊，讓品牌廠商能針對自有操作介面、客製化設計提供獨立更新，而Google方面則可針對Android架構及系統安全層級進行升級，包含電信業者、處理器廠商也能針對硬體使用部分提供韌體修正，藉此讓Android作業系統版本能以更快速度更新。

在稍早時候，Google要求更多合作夥伴必須加入支援無縫更新，藉此讓更多Android裝置可以在更短時間內獲得升級，不必像過往必須反覆等待品牌業者、處理器廠商、電信業者確認作業系統更新沒有問題，才會進一步向使用者提供更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》