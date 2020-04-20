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隔離防疫刺激需求 臉書將推遊戲直播串流App

中央社 / 紐約19日綜合外電報導
社群媒體龍頭臉書計劃明天推出一款遊戲行動應用程式，主要聚焦遊戲直播串流，來挑戰亞馬遜旗下的影音平臺Twitch、谷歌的YouTube和微軟的Mixer等服務。路透
社群媒體龍頭臉書計劃明天推出一款遊戲行動應用程式，主要聚焦遊戲直播串流，來挑戰亞馬遜旗下的影音平臺Twitch、谷歌的YouTube和微軟的Mixer等服務。路透

紐約時報」今天報導，社群媒體龍頭臉書計劃明天推出一款遊戲行動應用程式，主要聚焦遊戲直播串流，來挑戰亞馬遜旗下的影音平臺Twitch、谷歌的YouTube和微軟的Mixer等服務。

根據報導，Facebook Gaming 遊戲直播app原定6月登場，然而隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，各國紛紛祭出防疫隔離措施，許多民眾被迫待在家中，促使1600億美元的遊戲產業蓬勃發展，臉書因而採取決定性舉措，提前推出計畫。

紐時引述臉書遊戲App主管席莫（Fidji Simo）的話報導：「總的來說，投資遊戲已成為我們的首要之務，因為我們認為，遊戲是一種真正將人們聯繫在一起的娛樂形式。」

席莫說：「娛樂不僅僅是一種被動消費，而是一種互動，將人們聚集在一起。」

席莫說，這波疫情促使臉書加速推動其他遊戲方案，包括新的競技功能。她說：「在隔離抗疫期間，我們看見遊戲市場大幅成長。」

紐時報導，這款免費的新app也包括休閒遊戲及社群內容，屬於遊戲直播範疇，主要是為創建和觀看遊戲直播而設計。

臉書說，公司過去18個月在東南亞和拉美地區測試Facebook Gaming，將在Google Play商店釋出安卓版本，iOS版本則會在蘋果公司（Apple）的批准下發布。

根據報導，Facebook Gaming 是臉書在遊戲領域的「封頂之作」，臉書此前也曾在平臺開拓各種遊戲業務。臉書曾說，在全球25億活躍用戶中，已有7億用戶經常使用遊戲內容。

這款app目前還沒有廣告，當觀眾向遊戲直播主發送代表現金的「星星」時，臉書就會獲得一些收入，取得觀眾付費給直播主的傭金。臉書表示，希望在增加其他營收方式之前，先擴大觀眾群。

直播主 疫情 紐約時報

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