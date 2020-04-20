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NVIDIA RTX Voice軟體工具 藉由AI方式讓線上直播人聲更清晰可辨

聯合新聞網 / 楊又肇

近期除了釋出DLSS 2.0新版Game Ready驅動程式更新，NVIDIA更釋出名為RTX Voice的軟體工具，將可藉由GeForce系列或Quadro RTX系列顯示卡硬體效能，搭配人工智慧演算技術，讓電腦執行特定app時可獲得環境聲音降噪效果，讓直播、線上會議人聲表現更為清晰。

目前RTX Voice分別支援OBS Studio、XSplit Broadcaster、XSplit Gamecaster在內專業線上直播軟體平台，另外也能在Twitch Studio、Discord，以及Google Chrome瀏覽器使用。

而目前因遠距工作而增加不少人使用的WebEx、Skype、Zoom，或是Slack也能對應使用RTX Voice功能，但NVIDIA表示此類軟體在使用RTX Voice過程可能會有聲音輸出表現問題。

依照NVIDIA說明，RTX Voice運作原理是透過GeForce系列或Quadro RTX系列顯示卡硬體效能，搭配人工智慧演算技術，針對電腦數位音訊進行聲波波形進行分析，例如分辨人聲所形成波形，以及鍵盤等裝置所產生聲響波形，或是環境噪音所形成波形，進而將非必要聲音音量降低，使得人聲部分可以變得更清晰。

在RTX Voice軟體設定過程中，將會建立一組虛擬麥克風及虛擬擴音設備，如此一來即可讓使用者端所收集人聲部份維持清晰，並且讓設備所接收聲音內容中的人聲部分同樣清晰可辨。

至於NVIDIA表示WebEx、Skype、Zoom，或是Slack在此用RTX Voice軟體工具可能出現問題，或許是因為進行多人線上會議討論時，偶而會出現同時出現太多人聲，導致系統可能會出現誤判，造成將部分人聲視為背景聲音，結果反而讓一些人的聲音被降噪。

要使用此軟體工具的話，自然建議最好採用GeForce RTX 20系列顯示卡，或是使用Quadro RTX系列專業繪圖卡，並且將驅動程式更新至R410.18版本以上，同時目前此項功能僅開放Windows 10作業系統平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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