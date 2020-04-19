Google Play Store使用政策更新 禁止私下記錄用戶隱私、主動提醒訂閱計費

Google稍早宣布更新Google Play Store內容使用政策，其中包含嚴格限制存取用戶裝置GPS等隱私內容數據，並且要求開發者必須更明確說明app免費試用與取消試用相關辦法，同時以必須透過電子郵件等方式，主動告知用戶試用時間即將結束，或是將再次收費等。

在Google於新版Android作業系統加入更多提高用戶隱私保護設計後，接下來也透過調整Google Play Store內容使用政策，藉此讓Google Play Store所收錄app可信賴程度提昇。

此次針對app內隱私內容存取部分，Google進一步要求除非獲得用戶同意，否則開發人員不能直接透過app記錄用戶手機位置等隱私內容數據，藉此改善部分app會在背景私下記錄用戶操作行為或所在位置等資訊。

另一方面，Google也開始要求開發人員必須針對以免費形式提供試用的app內容做更詳盡說明，其中包含免費試用所對應範圍，或是明確的取消試用方式，另外也包含針對需要以訂閱方式使用的app，同樣也必須詳細說明訂閱費用、計算週期，以及免費試用與訂閱後的內容差異，並且必須讓用戶清楚知曉如何輕易取消所有訂閱內容。

除此之外，Google也要求開發人員必須透過電子郵件，以主動告知方式讓用戶知曉免費試用時間即將結束，同時有可能開始轉為正式付費訂閱使用情況，另外也會在前3個月、半年或其他設定時間前提醒用戶訂閱服務將再次收費。

而對於用戶僅將app內容從手機刪除，系統也會主動提醒相關訂閱服務不會跟著取消，必須由用戶完成操作取消訂閱流程，避免造成不必要的花費支出，或是產生爭議。

Google希望透過此類調整，讓Google Play Store提供下載使用app更值得信賴，同時也能讓app收費方式更加透明化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》