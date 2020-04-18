Google Play Store將增加「兒童專區與教師認可標示」助識別App

除了因為新型冠狀病毒疫情影響，造成不少人必須在家遠距工作，而連帶也讓許多學齡兒童無法回到校園上課，因此必須在家透過線上課程、遠距教學等方式繼續學習，但也讓不少學齡兒童增加使用PC、手機或平板情況，進而也使下載使用不合年齡使用app內容的發生機率大幅增加。

為了降低此類情況，Google稍早宣布將在新版Google Play Store服務加入兒童專區，確保透過這個專區內提供下載使用app，都是適合學齡兒童使用內容。

依照年齡分類的話，兒童專區收錄內容將區分適合5歲以下、6-8歲，以及9-12歲學齡兒童使用，目前預計在美國境內推行版本將收錄約1000款符合規定app，其中更有60款加入Google Play Pass計畫。

此外，新增加的兒童專區還會加上經由教育學者評審的「教師認可」標示，即便在Google Play Store其他分類看到此類認可標示，依然代表這款app適合學齡兒童，或是針對學齡兒童打造。

而在此類app內容設計中，Google也會格外要求避免取用學齡兒童隱私及使用行為等數據，同時就連在app內顯示廣告內容也會嚴格要求。

未來Google將會持續擴充兒童專區內的app陣容，同時也會與更多教育機構合作，確保在此專區內提供下載app不會有不合年齡使用內容，另外也會接續在美國以外地區推行此專區內容，意味接下來也會與更多地區的教育學者、機構合作，藉此讓學齡兒童能在Google Play Store下載合適內容。

另一方面，父母同時也能透過Family Link app掌控學齡兒童在手機下載安裝內容，除了能限制學齡兒童在手機內可使用時間，同時也能遠端確認其所在位置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》