短影片串流服務Quibi 可能因疫情影響調整使用模式

在稍早接受採訪時，現任短影片串流服務Quibi執行長Meg Whitman表示，計畫讓這款以手機觀看為主的app也能將內容投放到電視螢幕觀看。

而會有這樣的調整，或許也與目前新型冠狀病毒影響，導致不少人必須在家確保個人健康安全，因此反而降低使用者長時間觀看手機螢幕時間有關。

不過，Meg Whitman並不認為疫情影響將衝擊Quibi服務使用人數成長，強調目前app下載次數從4月7日至今已經累積超過170萬次，同時至少超過80%比例使用者都會完整看完一部影片內容。

另一方面，Meg Whitman也透露目前在Quibi服務內安插的廣告內容，在第一年內的版面安排已經全數滿檔，顯然不少廣告主對此app服務發展深具信心，同時也預期這樣的服務可以帶來更高觀看黏著度。

從Quibi服務原始設計想法來看，主要是希望鎖定使用者在移動過程，或是休息片刻的時候，能以手上的手機螢幕輕鬆觀看，甚至可以透過不同拍攝角度呈現內容差異，藉此吸引使用者多次重複觀看，藉此增加內容被使用機率，同時也能增加廣告內容曝光。

只是在目前因為疫情影響，不少人可能必須在家遠距工作，甚至在家閒置時間拉長，反而更可能透過Netflix、亞馬遜Prime Video，或是迪士尼Disney+等服務觀看時間長度較長內容，不會僅只是觀看Quibi服務上平均時間長度在10分鐘左右的影片，因此Quibi服務是否能持續吸引更多人觀看使用，或許再過一段時間就會更為明朗。

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