堪稱Photoshop免費線上版！Photopea圖片編輯器 支援PSD等常見格式

每個人的青春歲月一定會有 Photoshop，至少對我來說是這樣，早期繪圖軟體選擇不多，也沒有線上編輯器可用，遇到網頁圖片需要編輯、修圖或是製作廣告橫幅 Photoshop 就是一般使用者最容易上手的工具。後來我比較沒有機會使用繪圖軟體，直到有機會再接觸 Adobe Creative Cloud 訂閱後才又稍微操作了一下久違的 Photoshop，相信平常工作會需要設計、編輯相片或製作素材的讀者一定對繪圖軟體不陌生。

現在的軟體或 APP 都開始採用「訂閱制」模式，使用者不需一次支付大筆費用買斷，需要時才付費，亦可持續獲得更新和支援，其實已經沒有使用盜版軟體的誘因。如果你和我一樣平常幾乎不會用到繪圖軟體，臨時需要編輯圖片或是開啟 PSD 圖檔，除了尋找其他的替代方案，還有更簡單的作法就是使用線上版繪圖軟體。

本文要推薦的「Photopea」號稱是免費 Photoshop 線上版，因為它的操作介面就和 Photoshop 看起來很像，但完全不需要額外下載、安裝軟體，只要透過瀏覽器開啟 Photopea 就能使用。這是一個非常神奇的線上圖片編輯器，無論你要處理一張簡單圖片，或是對相片進行基本修圖，甚至是高級濾鏡或腳本等等都可以滿足需求。

Photopea 本身也內建中文介面，可開啟像是 PSD、XD、Sketch、PDF、XCF、RAW 或任何圖片格式（JPG、PNG、GIF、TIFF、TGA 和 SVG 等等），直接在瀏覽器就能運作的繪圖軟體。

當然 Photopea 用途並非要完全取代 Photoshop，如果你是工作上會需要用到 Photoshop 的人就不需要轉換工具，倘若你和我一樣可能電腦上沒有繪圖軟體，但又臨時需要打開像是 PSD 或是對圖片相片進行簡易的編輯工作，Photopea 是個非常推薦一試的解決方案。

補充一些驚人的背景故事，這個線上工具是由一位捷克的 28 歲工程師 Ivan Kutskir 獨立開發，在歷經三年半、每天五小時左右製作而沒有賺錢的情況下，你可能會覺得相當不可思議！而現在開發者透過在工具內放入廣告而有了不錯的收入，非常勵志的故事（也難怪 Photopea 會被稱為線上圖片編輯器之父）。

使用教學

STEP 1

開啟 Photopea 線上圖片編輯器後如果看到的介面是英文，從上方找到「More — Language」選項往下捲動就會看到「正體字中文」，選取後介面會變成中文版。

STEP 2

從 Photopea 可以新增專案、從電腦打開 PSD、XD、Sketch 或圖片檔案，亦有提供兩個範例檔用來測試網站相關功能。

在新增專案時 Photopea 會有一些預設的模板可供選擇，比較特別的是建立時可以直接使用社群網站適用的圖片大小，例如 Facebook、Instagram、YouTube 或 Twitter 等等。

STEP 3

將圖片載入 Photopea 就能開始編輯，例如很常用到的濾鏡效果：3D、模糊、變形、雜訊、像素化、渲染、銳利化、風格化等等，點選上方選單就能快速加入效果。

和 Photoshop 一樣濾鏡效果也會可以調整的選項出現，像是高斯模糊就會有半徑調整，也能在調整時即時預覽圖片變化。

STEP 4

一些對圖片的基礎調整像是亮度、對比、色階、曲線、曝光、飽和度、色彩平衡、黑白效果等等也能在上方選單找到，左側一整排的工具列則是一般圖片編輯器都會有的功能，將滑鼠游標移動到圖示停留就會顯示功能名稱。

右上角是每次編輯動作後就會更新顯示的歷史紀錄功能，右下角會有不同位置的圖層名稱。

STEP 5

Photopea 允許將編輯後的檔案儲存為 PSD 格式，或是轉檔儲存為 PNG、JPG、SVG、GIF、PDF 或其他常見常用格式，其實就線上工具來說 Photopea 功能上算是非常完整。

STEP 6

如果你習慣透過快速鍵進行相關的編輯操作，點選「更多」可以找到「熱鍵」說明，比較有趣的是因為 Photopea 是線上工具，必須在瀏覽器上執行，當你將畫面切換到 Photopea 後原有的瀏覽器快速鍵就會失效，改為直接執行編輯器的快速鍵（避免兩邊快速鍵重複）。

值得一試的三個理由： 1.免費 Photoshop 線上版，無需下載安裝透過瀏覽器就能使用 2.支援 PSD、XD、Sketch、PDF、XCF、RAW 和常見圖片格式 3.內建中文介面，可進行大部分的相片編輯功能

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》