iCHEF串接Uber EATS外送數據 0元月費方案吸引夜市、路邊攤業者

雖然台灣相比其他國家地區較無明顯災情影響，但餐飲業者多少還是受到新型冠狀病毒疫情衝擊，使得實際到店內用餐消費比例大幅減少，反而出現外帶，或是透過外送服務訂餐比例增加。

因此，iCHEF稍早宣布將進一步與Uber EATS餐飲外送服務串接，讓餐飲業者能將此類外送服務訂單與原本POS系統數據整合，同時也進一步與凱基銀行合作升級原本餐廳貸服務，另外更針對月營收在新台幣20萬元內的小型店家提供iCHEF POS系統零元方案，希望能協助更多餐飲業者渡過此次疫情挑戰。

在去年宣布攜手快一點LINE點餐服務、Lalamove外送，讓店家能快速建置線上點餐外送服務時，其實iCHEF就有透露希望能進一步串接更多外送服務，讓餐飲業者更容易掌握旗下餐飲品項銷售數據，讓餐廳營運走向可以透過更完整數據描繪。

將與更多第三方外送服務串接

原本計畫在今年下半年才準備推出與Uber EATS外送服務的串接功能，iCHEF共同創辦人程開佑表示主要因應目前疫情影響，越來越多消費者透過外送服務訂餐，同時大幅減少外出前往餐廳用餐比例，因此希望藉由提前至今年6月讓此項功能先以輕裝形式上線，未來更希望持續串接更多在台營運的餐飲外送服務，讓使用iCHEF POS系統的餐飲業者能統一管理更多餐飲品相銷售數據，進而能更清楚知曉餐廳營運發展。

同時，程開佑透露與Uber EATS服務的串接，其實得利於先前在iCHEF POS系統內的資料建置，因此讓餐飲業者能讓iCHEF POS系統內設定餐飲品相、銷售內容與Uber EATS外送服務訂單介面同步，當消費者透過Uber EATS外送服務訂餐時，同時也會同步透過iCHEF POS系統出單，並且將銷售內容納入數據統計。

至於前後串接建置鎖花費時間約在1個月左右，但程開佑表示以iCHEF小心謹慎想法，原本希望能在經過一段時間測試、確認後再上線，但因應疫情影響，使得iCHEF決定提前讓此項服務以輕裝形式上線，讓更多改以外送服務銷售餐飲的店家可以更方便串接數據，無需另外花時間自行輸入訂單。

協助餐飲業者尋找紓困資金

另一方面，因應此次疫情影響不少餐飲店家面臨經營資金困難，因此iCHEF再次與凱基證券合作升級餐廳貸2.0服務，讓年營收達新台幣500萬元規模以上店家，可以直接透過iCHEF服務平台提出申請，並且可在5秒內完成預核，無需事先準備任何證明文件，之後便會由專員親自拜訪餐廳，進而完成後續借貸流程，最高可申請最高新台幣100萬元的週轉金，或是展店需要的新台幣300萬元。

而針對月營收在新台幣20萬以上的iCHEF合作餐廳，則是推出個人循環信貸服務「頭家速還金」，最高額度為新台幣45萬元，同時也免費提供以eSIM連網使用的刷卡機設備，讓更多店家能以更輕便方式收取消費金額。甚至合作店家也能透過iCHEF官方LINE帳號進行線上提問，即可透過聊天機器人快速回覆貸款相關提問。

iCHEF POS系統服務0月費方案

對於iCHEF POS系統服務原本以每月新台幣1950元起跳價格計費，iCHEF此次也因應疫情影響宣布推出僅需支付第一次建置、教學所需新台幣9800元費用，即可取得包含一組iPad、出單機在內的iCHEF POS系統所需設備，但未包含額外的子機裝置。

這樣的0月費方案，將鎖定月營收低於新台幣20萬元的小型店家，甚至可讓近期因為疫情影響縮小營業規模的既有店家調整選用。而在系統設定也會有營業額度提醒，一旦店家當月經營收入接近新台幣20萬元規模，系統就會提醒可以選擇一般月費方案。

至於開始推行0月費方案後，程開佑認為將更有助於擴展iCHEF POS服務在夜市、路邊攤等餐飲銷售模式導入使用率，更預期能以此提昇更多餐影營運數據累積及分析精度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》