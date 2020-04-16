Facebook測試新app 讓Apple Watch更方便使用Messenger
除了日前針對情侶維持線上互動、記錄重要時刻打造的Tuned服務，Facebook內部NPE團隊也針對Apple Watch使用需求，打造一款名為「Kit (Keep in Touch)」的app，讓使用者能在Apple Watch錶面上直接操作更完整的Facebook Messenger功能。
相比目前Facebook針對Apple Watch提供的Messenger功能較為陽春，「Kit」不僅能傳遞即時訊息，甚至還能進一步分享表情圖像、所在位置、錄音內容，或是手指塗鴉，讓使用者能透過手錶裝置傳送更多訊息內容，而無需另外拿起手機。
不過，既然此項功能是由NPE團隊打造，意味此款app仍處於試驗階段，因此實際功能或許都還會進一步做調整，甚至也有可能突然面臨夭折，而不會成為正式app開放眾人使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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