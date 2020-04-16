Facebook測試新app 讓Apple Watch更方便使用Messenger

Google過去以來一直在Android作業系統加入各類便利輔助設計，讓視力或聽力有障礙的人也能方便使用，而在新版Android無障礙套件裡，Google更進一步加入全新Talkback虛擬點字輸入工具，讓Android 5.0作業系統以上機種可以對應6個盲點打字，藉此讓視力有障礙的人也能輕易在手機上輸入文字。

2020-04-14 08:33