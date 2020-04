iOS 14傳聞在桌面放置小工具的功能 這原因可能延後推出

先前傳出蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」,讓使用者能在iOS 14版本主畫面放置各類小工具 (Widget),而不像以往僅能放置在首頁滑至最左側的獨立畫面。不過,相關消息則是指稱此項設計可能暫時不會出現在iOS 14正式版本,原因在於並非此次系統更新主要訴求。

依照Jon Prosser於個人Twitter透露消息,先前指稱將在iOS 14內增加可在主畫面放置各類小工具的設計,有可能會被延後。同時,Jon Prosser強調蘋果先前確實已經著手準備此項功能設計,因此有可能延後至iOS 15才會成為正式功能。

至於延後因素,或許與權衡系統穩定與新增功能之間考量有關,過去蘋果曾有一段時間在iOS更新版本加入諸多新功能,導致後續版本在系統穩定表現不佳,甚至還出現諸多漏洞錯誤問題,因此使得蘋果在新版本更新傾向以穩定為優先,或許也意味接下來的iOS 14版本更新將更重視系統穩定表現。

不過,目前暫時還無法確認iOS 14版本具體細節,目前僅有部分功能設計曝光,但是否會成為正式版本功能,其實都還很難說。

What I’ve been told about widgets in iOS 14:



No current internal builds actually feature home-screen widgets, nor is there a feature flag for engineers.



BUT



- Apple has been working on this

- Third-party widgets in Control Center also an option



Probably more for iOS 15. pic.twitter.com/gfB3N5Ya7F