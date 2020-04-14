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可以更新了！LINE正式支援蘋果Apple ID登入或移動帳號

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
今天iOS版LINE推出10.5.0版更新，正式支援透過Apple ID登入或移動帳號。 歐新社
今天iOS版LINE推出10.5.0版更新，正式支援透過Apple ID登入或移動帳號。 歐新社

在台灣非常多人使用的即時通訊服務LINE在上個月宣布，將終止使用Facebook帳號註冊新LINE帳號，並開放使用Apple帳號登入與換機。今天iOS版LINE推出10.5.0版更新，正式支援透過Apple ID登入或移動帳號。

LINE 10.5.0後新增了Apple ID帳號登入方式，並支援移動帳號認證，同時停止支援透過Facebook建立新帳號。上個月還支援「LINE聊天記錄自動備份！不再害怕對話記錄遺失」，自動備份的儲存位置一樣LINE帳號連結的iCloud，不用再每次手動執行。

想開啟Apple ID登入可到「LINE>設定>我的帳號」裡連結。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple iOS LINE Facebook

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