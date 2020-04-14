行政院攜手AI Lab開發匿名「社交距離App」 4月底開放民眾下載

本週五 Google 和 Apple 宣布於五月攜手推出 API，其實行政院與台灣 AI Lab 也正緊密合作開發社交距離追蹤 App 。

本週五 Google 和 Apple 宣布於五月攜手推出 API，讓各國公衛機關推出的 app 能快速實現 Android 和 iOS 裝置間互通，在疫情期間打造藍牙接觸史追蹤平台，讓民眾可下載 App 更方便在行動裝置使用，事實上，中央疫情指揮中心表示在台灣也正在開發社交距離追蹤 App 。

根據台灣人工智慧實驗室新聞稿指出，這款社交距離 App 利用藍牙訊號來推算用戶附近裝置之間的實際社交距離。背後資料去中心化，無需中央數據庫即可運行，去識別具匿名性，歷史數據在個人裝置上最多儲存 28 天，用戶可以自主控制 App 安裝或移除，在保護隱私的情況下，維持確實社交距離降低病毒傳播風險。

行政院副院長陳其邁表示，行院長與台灣 AI Lab 緊密合作，結合現有方法和創新方法，打破冠狀病毒疾病的傳播週期。行政院資通安全處處長簡宏偉表示，App 數據記錄只會儲存在設備上，除非經過用戶同意上傳資料，否則不會自動上傳任何數據、或是隨意提供給政府衛生單位。

據了解，行政院與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs），API 已建立並於 3月向行政院提出，雙方合作推出適用於 iOS 與 Android 的台灣社交距離應用程式，自 4 月 4 日起可以使用 Alpha 測試版，民眾將可以在 4 月底之前下載 Beta 版。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》