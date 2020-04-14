iPhone的蘋果地圖 將可顯示新冠肺炎檢測地點

美國 Apple 公司今天推出了一個線上網站，供醫療保健提供者、醫院、實驗室或其他企業使用，以註冊新冠肺炎 COVID-19 測試地點。iPhone 內建的蘋果地圖很快將直接顯示位於美國的 COVID-19 檢測地點，不僅如此同時還將直接顯示選定檢測地點的具體訊息。

由於新冠肺炎是透過近距離接觸受感染者的方式傳播，各地公衛機構已將追蹤接觸史視為控制疫情的一種重要工具。COVID-19 測試位置將顯示一個紅色的醫學標誌符號圖標，並在 Apple Maps 地圖中顯示一個特殊的橫幅。

Apple Maps 地圖將顯示 COVID-19 測試地點名稱，相關的醫療保健提供者，聯絡電話和網站，以及有關測試位置類型的訊息。Apple 還要求申請人說明測試地點是否需要醫生推薦，或有提供預定。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》