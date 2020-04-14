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上百組免費送…ZOOM再爆駭客暗網賣帳號 超過50萬組還賣不到1元

聯合新聞網 / INSIDE
ZOOM最近引來不少資安疑慮，帳密在暗網流竄就是其中之一，不乏摩根大通、花旗銀行等知名公司的帳號。 歐新社
ZOOM最近引來不少資安疑慮，帳密在暗網流竄就是其中之一，不乏摩根大通、花旗銀行等知名公司的帳號。 歐新社

資安公司還發現有不少是摩根大通、花旗銀行等知名公司，或是大學的帳號。

ZOOM 最近引來不少資安疑慮，帳密在暗網流竄就是其中之一，上次以色列網路情報公司 Sixgill 就發現有 352 組帳號遭外洩；但今天則是數量暴增，被發現超過 50 萬被駭客公然兜售，而且資安公司還發現有不少是摩根大通、花旗銀行等知名公司的帳號。

但更驚人的部分在於：這超過 50 萬份的個資售價還不足一美分，有些時候還甚至是免費贈送的。

資安公司研判，這些個資是透過所謂「嘗試登入」攻擊所收集起來的，也就是駭客在 ZOOM 早期資安保護措施還沒那麼完善的時候，一個一個試帳號成功登入後再被整理起來，賣給其他駭客。

這也就能解釋 Zoombombing 為什麼會在美國這麼盛行，因為 ZOOM 遭駭的個資實在太便宜了，甚至有一些像佛蒙特大學、科羅拉多大學、達特茅斯學院、拉斐特大學、佛羅里達大學等 290 組學校帳戶是免費用送的。

資安公司 Cyber 已經取得這些帳號，並對其客戶發出警告。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zoom 資安

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