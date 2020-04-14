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「Call Screen、防騷擾」Google官方電話app 開放第三方品牌手機安裝

聯合新聞網 / 楊又肇

依照XDA Developers論壇網站報導指稱，原本針對Pixel系列，以及Android One系列機種打造的Google Phone app，稍早也已經悄悄開放更多第三方品牌手機安裝使用，例如安裝ZenUI WW_17.1810.2003.144以後版本的華碩Zenfone 6、使用ColorOS 7.1以後版本的OPPO Find X2 Pro，以及LG V60 ThinQ在內手機也都能安裝使用。

而就筆者目前自己測試，包含Razer Phone 2、Sony Xperia 5、小米Redmi Note 8 Pro等手機也都能順利安裝使用。

至於為什麼要安裝使用Google官方打造的電話功能？主要原因自然在於可直接在電話操作介面以Google Duo服務進行視訊通話，另外也能透過主動提示確認來電是否為騷擾電話，或是廣告推銷電話，甚至使用者也能直接封鎖這些號碼，或是協助檢舉這些騷擾電話，讓更多人可以避免被騷擾。

其他部分則包含可使用視覺化語音信箱確認或刪除語音訊息，或是將音訊內容下載到手機存放，另外也包含能使用調整最佳化的操作介面。

但比較可惜的是，整合Google Assistant數位助理服務，可將來電內容自動轉換成數位文字，或是協助使用者阻隔擾人來電的Call Screen功能，目前暫時僅限於美國境內使用，同時也必須將手機切換為英文介面。

目前使用者已經可以透過Google Play Store下載安裝Google Phone app，只要符合前述裝置名單，並且將作業系統更新至Android 7.0版本以上即可使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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