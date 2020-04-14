快訊

北市隨機殺人！「他想對我不利」 房仲猛砍小黃司機10多刀

疫情未減！全球新冠肺炎確診人數 突破200萬大關

讓弱視使用者更方便輸入文字！Google更新Android無障礙套件

聯合新聞網 / 楊又肇

Google過去以來一直在Android作業系統加入各類便利輔助設計，讓視力或聽力有障礙的人也能方便使用，而在新版Android無障礙套件裡，Google更進一步加入全新Talkback虛擬點字輸入工具，讓Android 5.0作業系統以上機種可以對應6個盲點打字，藉此讓視力有障礙的人也能輕易在手機上輸入文字。

此項功能主要是讓弱視使用者也能方便地在手機上輸入文字，透過6個盲點壓按組合讓使用者能逐一輸入英文字母，另外也能透過手勢往回刪除一個字元，或是一個單詞，另外也支援空格、換行，或是送出完成輸入句子。

目前此項輸入法可以套用在Gamil、Google Keep等app，但尚未支援用於Google Docs及簡訊。另外，此項輸入法現階段僅對應英語為主的文字內容，目前並未對應中文、日文或韓文等語言

而在Android無障礙套件中，Google分別提供可透過大型選單介面操作鎖定手機、控制音量、調整螢幕亮度，或是拍攝螢幕截圖，另外也支援點選螢幕畫面內容、透過相機拍攝影像，即可由手機協助念出文字內容。

另外，使用者也能透過外部連接開關、鍵盤等裝置與Android手機連動，或是透過語音、音效或震動方式引導使用者操作手機功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

視力 語言 Gmail Google Android

延伸閱讀

數位抗疫…我拚社交熱點App 蘋果谷歌推追蹤平台

三星傳與Google合作客製化處理器 採用Arm尚未公布架構設計

破天荒 蘋果Google聯手抗疫

我新冠肺炎今增3例、蘋果攜手Google防疫 今天必讀疫情10件事

相關新聞

「Call Screen、防騷擾」Google官方電話app 開放第三方品牌手機安裝

依照XDA Developers論壇網站報導指稱，原本針對Pixel系列，以及Android One系列機種打造的Google Phone app，稍早也已經悄悄開放更多第三方品牌手機安裝使用，例如安裝ZenUI WW_17.1810.2003.144以後版本的華碩Zenfone 6、使用ColorOS 7.1以後版本的OPPO Find X2 Pro，以及LG V60 ThinQ在內手機也都能安裝使用。

讓弱視使用者更方便輸入文字！Google更新Android無障礙套件

Google過去以來一直在Android作業系統加入各類便利輔助設計，讓視力或聽力有障礙的人也能方便使用，而在新版Android無障礙套件裡，Google更進一步加入全新Talkback虛擬點字輸入工具，讓Android 5.0作業系統以上機種可以對應6個盲點打字，藉此讓視力有障礙的人也能輕易在手機上輸入文字。

用手機祈福 法鼓山推LINE平台念佛還可計次

新冠肺炎蔓延全球，為了讓民眾在家也能祈福，法鼓山宣布，正式推出有計次連線功能的智慧手機祈福平台「大悲咒Line起來」，鼓...

Google將Hangouts自G Suite服務移除 一般版服務不受影響

或許是為了進一步將企業版G Suite內的服務與面向消費市場使用服務做更明顯區隔，Google開始將Hangouts品牌名稱從G Suite服務內移除，包含Hangouts Meet將更名為Googlew Meet，稍早也確認將原本的Hangouts Chat更名為Google Chat。

Zoom更新隱藏畫面上的會議ID 希望減少惡意騷擾

雖然近期因為新型冠狀病毒疫情影響，使得線上會議服務Zoom在短時間增加不少使用量，但也接連衍生不少問題，例如近期因為透過Zoom進行線上會議的人數增加，進而發生不少惡作劇人士取得Zoom會議ID後，利用畫面分享功能播放不雅內容，或是刻意在會議中搗亂的情況。因此在稍早更新中，Zoom便將用戶端原本會直接顯示的會議ID名稱隱藏，避免有心人士刻意窺看，或是減少影像擷圖內容曝光會議ID的情況。

iOS 14將加入「Clips」功能 透過QR Code免下載就能使用app

依照9to5Mac網站持續挖掘蘋果尚未對外公布的iOS 14作業系統編碼內容，顯示蘋果準備在新版作業系統加入名為「Clips」的功能，讓使用者無需預先下載app，就能直接透過掃描QR Code方式，讓裝置能直接透過跳出卡片介面操作app完整或特定功能。

Facebook新增安靜模式：讓你專心工作不被通知打擾

美國 Facebook 公司今天推出一項新的“安靜模式 (Quiet Mode)”功能，以幫助用戶減少在臉書應用服務中的花費時間。該功能允許 iPhone 用戶在指定時間段內將 Facebook 應用的推送通知調整為靜音，最大限度地減少分心。

疫情讓使用者一天激增200萬！Google Meet免費企業版延長至9月30日

在 Zoom 資安問題延燒，受到大型企業、政府機關禁用下，Google 也在部落格強調 Google Meet 採取的多種隱私措施！

資安考量 Google也下令員工全面禁用Zoom

隨著越來越多美國企業與地方政府的腳步，Google 也開始全面禁用 Zoom 了。

華為傳與Google Play Store洽談 讓更多app也能進到自家AppGallery

相關消息指稱，華為目前正積極與諸多在Google Play Store上架的app內容提供者進行洽談，希望能將這些app也帶到本身AppGallery軟體市集。

專屬情侶的全新服務！Facebook Tuned維持線上互動、記錄重要時刻

Facebook稍早於北美地區推出對應iOS平台裝置使用的即時傳訊與分享內容app「Tuned」，主要是針對情侶、夫妻之間需要更進一步聯繫互動，並且記錄彼此重要時刻的需求打造。

在家抗疫逛美術博物館 Google藝術文化App新增相片變藝術品

Google 「藝術與文化」（Art and Culture）app 早前推出，支援iOS / Android系統，可以足不出戶欣賞全球藝術館，日前應用程式新增 「Art Transfer」 功能，只需簡單步驟，將用家的相片以人工智能（AI）結合世界級美術珍藏變成新的藝術品，另外更以增強實景（Augmented Reality，AR）帶用家足不出戶在家近距離欣賞名畫。

熱門新聞

蘋果計劃推出新款iPhone、小型HomePod

不只為了「翻牆」 什麼時候你會需要使用VPN服務？

新MacBook加裝無線充電板給iPhone等產品使用？ Apple已申請新專利

美國政府機構建議FCC 撤除中國電信在美境內業務執照

遠距需求熱 PChome & Skype發「防疫通話金」招新會員

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。