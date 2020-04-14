讓弱視使用者更方便輸入文字！Google更新Android無障礙套件
Google過去以來一直在Android作業系統加入各類便利輔助設計，讓視力或聽力有障礙的人也能方便使用，而在新版Android無障礙套件裡，Google更進一步加入全新Talkback虛擬點字輸入工具，讓Android 5.0作業系統以上機種可以對應6個盲點打字，藉此讓視力有障礙的人也能輕易在手機上輸入文字。
此項功能主要是讓弱視使用者也能方便地在手機上輸入文字，透過6個盲點壓按組合讓使用者能逐一輸入英文字母，另外也能透過手勢往回刪除一個字元，或是一個單詞，另外也支援空格、換行，或是送出完成輸入句子。
目前此項輸入法可以套用在Gamil、Google Keep等app，但尚未支援用於Google Docs及簡訊。另外，此項輸入法現階段僅對應英語為主的文字內容，目前並未對應中文、日文或韓文等語言。
而在Android無障礙套件中，Google分別提供可透過大型選單介面操作鎖定手機、控制音量、調整螢幕亮度，或是拍攝螢幕截圖，另外也支援點選螢幕畫面內容、透過相機拍攝影像，即可由手機協助念出文字內容。
另外，使用者也能透過外部連接開關、鍵盤等裝置與Android手機連動，或是透過語音、音效或震動方式引導使用者操作手機功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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