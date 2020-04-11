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iOS 14將加入「Clips」功能 透過QR Code免下載就能使用app

聯合新聞網 / 楊又肇

依照9to5Mac網站持續挖掘蘋果尚未對外公布的iOS 14作業系統編碼內容，顯示蘋果準備在新版作業系統加入名為「Clips」的功能，讓使用者無需預先下載app，就能直接透過掃描QR Code方式，讓裝置能直接透過跳出卡片介面操作app完整或特定功能。

類似的設計，其實蘋果早在2016年釋出的iOS 10作業系統內，就已經讓當時的iMessage服務可以直接納入第三方app連動，例如直接將大眾點評App內容直接傳送給朋友，確定聚餐地點之後進行線上訂位或叫車前往，而所有操作過程均無需跳離iMessage服務，藉此增加使用時的便利性。

而此次在iOS 14作業系統裡預計加入的「Clips」，預期會是把先前在iMessage服務的設計擴大，讓使用者能更方便在任何使用狀況下，無需額外等待下載安裝，即可更快方式使用app服務內容，或許能讓許多僅會下載一次就刪除的app使用情況減少，進而能讓app下載使用比例更加真實，同時也能讓使用者有更方便使用體驗。

若使用者認為app確實值得使用，即可在跳出卡片介面進行下載，讓app能實際安裝於手機內供日後使用，或是能以實際app形式使用完整功能服務。

不過，目前還無法確認對應「Clips」功能設計的app是否會有額外限制，但預期包含OpenTable、Yelp、DoorDash、YouTube，以及PS4 Second Screen在內app都會支援此項設計。

在此之前，Google也已經在Android加入名為Instant Apps的設計，同樣可讓app以HTML5等編碼方式嵌入在各個應用服務內，例如在Google Maps內直接開啟使用Uber或Lyft，並且能與Google帳號資訊連動，甚至也能直接串接Google Pay支付服務，或是其他手機操作功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber iOS APP Android Google

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