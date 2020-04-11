快訊

火車聯結車事故影響1.6萬人 台鐵向肇事者求償3.2億

遏止疫情擴散 義大利延長封鎖期限至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google將Hangouts自G Suite服務移除 一般版服務不受影響

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是為了進一步將企業版G Suite內的服務與面向消費市場使用服務做更明顯區隔，Google開始將Hangouts品牌名稱從G Suite服務內移除，包含Hangouts Meet將更名為Googlew Meet，稍早也確認將原本的Hangouts Chat更名為Google Chat。

而依照Google後續說明，此次更名主要是針對企業版G Suite服務內容做調整，一般消費市場使用版本服務依然會維持使用Hangouts名稱。

至於將企業版G Suite所提供Hangouts服務進行更名，Google或許是希望能讓企業版服務與一般針對消費市場提供服務做更明顯區隔，避免使用者在操作過程產生混淆，同時也能讓企業版G Suite用戶確認以加密層級較高的服務進行線上會議、溝通討論。

另外，Google原本宣布Hangouts Meet內的進階功能可免費使用至今年7月1日，但是在新型冠狀病毒疫情尚未有改善情況，因此在此次更名之際，同時也宣布將免費使用時間延後至9月30日，讓使用企業版G Suite或教育版G Suite用戶都能使用最多250人同時參與的線上會議功能，以及最多可向10萬人提供直播觀看功能，另外也能錄製或儲存會議內容。

同時，Google也宣布目前Google Meet每天幾乎以200萬人加入使用的增加率成長，同時目前也已經有超過1億名師生透過Google Classroom進行線上教學。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 疫情 新型冠狀病毒 Google Google Meet

延伸閱讀

疫情讓使用者一天激增200萬！Google Meet免費企業版延長至9月30日

美政府點頭 Google可啟用連台灣海底電纜

資安考量 Google也下令員工全面禁用Zoom

Chrome釋出版號81版本更新 加入Web NFC標準、改良混合實境內容呈現效果

相關新聞

iOS 14將加入「Clips」功能 透過QR Code免下載就能使用app

依照9to5Mac網站持續挖掘蘋果尚未對外公布的iOS 14作業系統編碼內容，顯示蘋果準備在新版作業系統加入名為「Clips」的功能，讓使用者無需預先下載app，就能直接透過掃描QR Code方式，讓裝置能直接透過跳出卡片介面操作app完整或特定功能。

Google將Hangouts自G Suite服務移除 一般版服務不受影響

或許是為了進一步將企業版G Suite內的服務與面向消費市場使用服務做更明顯區隔，Google開始將Hangouts品牌名稱從G Suite服務內移除，包含Hangouts Meet將更名為Googlew Meet，稍早也確認將原本的Hangouts Chat更名為Google Chat。

Zoom更新隱藏畫面上的會議ID 希望減少惡意騷擾

雖然近期因為新型冠狀病毒疫情影響，使得線上會議服務Zoom在短時間增加不少使用量，但也接連衍生不少問題，例如近期因為透過Zoom進行線上會議的人數增加，進而發生不少惡作劇人士取得Zoom會議ID後，利用畫面分享功能播放不雅內容，或是刻意在會議中搗亂的情況。因此在稍早更新中，Zoom便將用戶端原本會直接顯示的會議ID名稱隱藏，避免有心人士刻意窺看，或是減少影像擷圖內容曝光會議ID的情況。

Facebook新增安靜模式：讓你專心工作不被通知打擾

美國 Facebook 公司今天推出一項新的“安靜模式 (Quiet Mode)”功能，以幫助用戶減少在臉書應用服務中的花費時間。該功能允許 iPhone 用戶在指定時間段內將 Facebook 應用的推送通知調整為靜音，最大限度地減少分心。

疫情讓使用者一天激增200萬！Google Meet免費企業版延長至9月30日

在 Zoom 資安問題延燒，受到大型企業、政府機關禁用下，Google 也在部落格強調 Google Meet 採取的多種隱私措施！

資安考量 Google也下令員工全面禁用Zoom

隨著越來越多美國企業與地方政府的腳步，Google 也開始全面禁用 Zoom 了。

華為傳與Google Play Store洽談 讓更多app也能進到自家AppGallery

相關消息指稱，華為目前正積極與諸多在Google Play Store上架的app內容提供者進行洽談，希望能將這些app也帶到本身AppGallery軟體市集。

專屬情侶的全新服務！Facebook Tuned維持線上互動、記錄重要時刻

Facebook稍早於北美地區推出對應iOS平台裝置使用的即時傳訊與分享內容app「Tuned」，主要是針對情侶、夫妻之間需要更進一步聯繫互動，並且記錄彼此重要時刻的需求打造。

在家抗疫逛美術博物館 Google藝術文化App新增相片變藝術品

Google 「藝術與文化」（Art and Culture）app 早前推出，支援iOS / Android系統，可以足不出戶欣賞全球藝術館，日前應用程式新增 「Art Transfer」 功能，只需簡單步驟，將用家的相片以人工智能（AI）結合世界級美術珍藏變成新的藝術品，另外更以增強實景（Augmented Reality，AR）帶用家足不出戶在家近距離欣賞名畫。

Android再等等？Facebook推出私密空間版臉書「Tuned」

美國 Facebook 公司旗下的新產品實驗小組 NPE Team，在 Hobbi 後今天又為戀愛中的情侶推出一款私人空間 App「Tuned」。兩人能在這 App 裡創造性地表達您的愛，分享您的心情，交換音樂，並為您的兩人特殊紀念日製作數位剪貼簿。

Zoom再爆資安疑慮！352 個帳戶遭外洩 個資在暗網「共享」

暗網裡的人取得外洩個資後，可以騷擾會議、誘騙帳戶持有人、發送虛假會議線上連結、竊聽企業或個人機密會議內容，甚至盜用身份。

教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，可參考教育部建議，目前有「線上教學便利包」可多加使用！

熱門新聞

《動物森友會》遭中國電商下架 疑因玩家惡搞習近平

Switch《集合啦！動物森友會》 遭中國電商平台下架

疫情讓使用者一天激增200萬！Google Meet免費企業版延長至9月30日

疫情干擾 傳iPhone新4款工程驗證時程延後

3C育兒有妙方！Netflix新控制功能、蘋果「家人共享」拯救爸媽

台灣之星：5G升級方案告捷 申辦量占近4成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。