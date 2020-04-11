Google將Hangouts自G Suite服務移除 一般版服務不受影響

或許是為了進一步將企業版G Suite內的服務與面向消費市場使用服務做更明顯區隔，Google開始將Hangouts品牌名稱從G Suite服務內移除，包含Hangouts Meet將更名為Googlew Meet，稍早也確認將原本的Hangouts Chat更名為Google Chat。

而依照Google後續說明，此次更名主要是針對企業版G Suite服務內容做調整，一般消費市場使用版本服務依然會維持使用Hangouts名稱。

至於將企業版G Suite所提供Hangouts服務進行更名，Google或許是希望能讓企業版服務與一般針對消費市場提供服務做更明顯區隔，避免使用者在操作過程產生混淆，同時也能讓企業版G Suite用戶確認以加密層級較高的服務進行線上會議、溝通討論。

另外，Google原本宣布Hangouts Meet內的進階功能可免費使用至今年7月1日，但是在新型冠狀病毒疫情尚未有改善情況，因此在此次更名之際，同時也宣布將免費使用時間延後至9月30日，讓使用企業版G Suite或教育版G Suite用戶都能使用最多250人同時參與的線上會議功能，以及最多可向10萬人提供直播觀看功能，另外也能錄製或儲存會議內容。

同時，Google也宣布目前Google Meet每天幾乎以200萬人加入使用的增加率成長，同時目前也已經有超過1億名師生透過Google Classroom進行線上教學。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》