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Facebook新增安靜模式：讓你專心工作不被通知打擾
美國 Facebook 公司今天推出一項新的“安靜模式 (Quiet Mode)”功能，以幫助用戶減少在臉書應用服務中的花費時間。該功能允許 iPhone 用戶在指定時間段內將 Facebook 應用的推送通知調整為靜音，最大限度地減少分心。
Facebook 新增了“安靜模式”，該模式可以使大多數手機推送通知靜音，並且如果您在處於“安靜模式”時嘗試打開 Facebook，則會提醒您設定此時間以限制在應用程式中的時間。用戶可以根據需求設定開啟和關閉“安靜模式”的時間段，像是 iPhone 上的勿擾模式或螢幕時間功能一樣。
Facebook 中新的“安靜模式”功能現已在 iOS 上推出，Facebook 表示該功能將於 5 月對所有用戶啟用。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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